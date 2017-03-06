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Çankayalı kadınlar vatani görevini yapan Mehmetçikleri unutmadı

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Çankayalı kadınlar vatani görevini yapan Mehmetçikleri unutmadı
Çankaya Belediyesinin Çankaya Evi kursiyerleri, Hakkari Çukurca’da vatani görevini yapan Mehmetçiklere bere, atkı ve eldiven ördü.

Kursiyerler, ördüklerini Mehmetçiklere yazdıkları mektuplarla birlikte gönderdi. 

Çankayalı kadınlar vatani görevini yapan Mehmetçikleri unutmadı. Çankaya Belediyesinin Cebeci Çankaya Evi’ndeki gümüş kazaz örücülüğü kursiyerleri, Hakkari Çukurca’da vatani görevlerini yerine getiren Mehmetçikler için bere, atkı ve eldiven ördüler. Kadınlar el emeği gönül örgüsü ürünlerini, yazdıkları mektuplarla birlikte Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere Emekli Albay Yusuf Ziya Çol’a teslim etti.

Devrem 1983 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin başlattığı sosyal sorumluluk projesine hiç düşünmeden katkı sunan kursiyerler, dernek üyelerinden Süleyman Polat’ın eşi Nebahat Polat aracılığıyla başladıkları gönül örgülerini bitirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kasım ayında 40 kursiyerle başladıkları kursun en güzel parçasının bu proje olduğunu belirten kadınlar, komşularını da seferber ettikleri çalışmayı 1 haftada bitirdiklerini ve örgüleri örerken hep dua ettiklerini söylediler. 

ONLARI DÜŞÜNDÜKÇE KOLLARIMA DAHA BİR KUVVET GELİYOR

Kursun en yaşlılarından birisi olan 80 yaşındaki Melahat Çeşitli, tarifi mümkün olmayan bu işin kendisini çok duygulandırdığını belirtiyor. Televizyonda izlerken yavrularıma hep üzülürdüm diyen Çeşitli, ‘Onları ekran başında izlerken üzülürdüm, yalnız olduklarını düşünürdüm. Böyle bir şey yapacaklarını söylediklerinde çok mutlu oldum. Yaş ilerledikçe vücut bazı şeyleri yapamaz oluyor. Ama bu ördüğümüz şeyler askerlerimizi ısıtacak ya kollarıma daha bir kuvvet geliyor’ diye konuştu. 

ONLAR MEMLEKETİ KORUYOR BİZ NE YAPIYORUZ Kİ

“Onlar memleketi koruyor biz ne yapıyoruz ki” diyen Çankaya Belediyesi Cebeci Çankaya Evi kursiyerlerinden 60 yaşındaki Safiye Yücel, gece gündüz gözünü kırpmadan bu örgüleri bitirmek için çalıştığını, ‘yavrularım’ dediği Mehmetçiklerin bunlarla ısınacağını düşündükçe huzur bulduğunu söyledi. 

BELEDİYEMİZE VE VEFAKAR KADINLARIMIZA SONSUZ MİNNETTARIZ

Çankayalı kadınların ördüğü bere, atkı ve eldivenleri teslim almaya gelen Devrem 1983 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Emekli Albay Yusuf Ziya Çol, el emeği göz nuru dediği ürünleri alırken başta kursun açılmasına vesile olan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e ve gecesini gündüzüne katarak örgü ören vefakar kadınlara teşekkür etti. 

TAŞDELEN “ASKERİMİZİN İHTİYACI HALKIN SEVGİSİ VE ŞEFKATİDİR”

Başkan Alper Taşdelen Mehmetçiğe destek olan kadınlarına şükranlarını sunduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çok zor koşullarda görev yapan ve vatanı uğruna hayatını ortaya koyan askerlerimize ve bütün güvenlik güçlerine destek olmak boynumuzun borcudur. Şunu biliyoruz ki, askerlerimizin en çok ihtiyacı olan şey, halkın sevgisi ve şefkatidir. Halkımız Çankaya Evlerinde olduğu gibi her zaman askerini düşünmekte ve onun için bir şeyler yapma çabasındadır. Mehmetçiğe sadece bere, atkı ve eldiven örüp göndermiyoruz, her zaman onların yanında olduğumuzu ve hep onları düşündüğümüzü anlatmak istiyoruz. Çankaya Belediyesi olarak hayatını bu ülke için ortaya koyan güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vatan için görev yapan bütün askerlerimize içten başarı dileklerimi iletiyorum.” 

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