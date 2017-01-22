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Çankayalı öğrencilerden sokak hayvanlarına mama desteği

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Çankayalı öğrencilerden sokak hayvanlarına mama desteği
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Musa Erdem Anadolu Lisesi öğrencilerinin ziyaretiyle şenlendi.

Cebeci Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise topladıkları kuru mama, makarna ve battaniyeleri barınak yetkililerine teslim etti.

 

Musa Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri barınakta yaşayan hayvanlar için 300 kilo kuru mama, 100 kutu yaş mama ve 100 paket süt ile Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Soğuk kış gününde barınağa gelerek hayvanlarla birlikte vakit de geçiren öğrenciler sevgilerini de paylaştı.

Büyük bir duyarlılık örneği gösteren öğrencilerin getirdikleri mamalar depolara konuldu. Barınak yetkilileri getirilen mamaların Merkez’de yaşayan hayvanların yanı sıra sokaklarda yaşayanlara da ulaştırılacağı bilgisini paylaştı.

Cebeci Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Müşteri Temsilciliği öğrencilerinin önderliğinde başlatılan proje ile de öğrenciler barınağa destek oldu. Çok sayıda paket mama, makarna, battaniye gibi barınakta ihtiyaç duyulan malzemeleri toplayan öğrenciler, hayvanlar için yaptıkları kulübeleri de yetkililere teslim etti. Okullardaki proje dersleri kapsamında çok sayıda öğrencinin ziyaret ettiği barınak, kapılarını halka her zaman açık tutuyor. 

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