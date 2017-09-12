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Çankaya’nın 23 farklı semtinde yer alan Çankaya Evleri’ne yeni kayıt dönemi başladı

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Çankaya’nın 23 farklı semtinde yer alan Çankaya Evleri’ne yeni kayıt dönemi başladı
Çankaya Evleri’nde tamamı ücretsiz olan derslerin yanı sıra okul öncesi çocuklar için Masal ve Oyun Odaları, öğrenciler için çalışma odaları, yaşlı vatandaşların kaliteli zaman geçirmesi için Baharevi de yer alıyor.

El sanatları, dil dersleri, kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra spor yapma imkanı da sunulan Çankaya Evleri, tüm vatandaşlara ücretsiz olarak açık. Vatandaşlar, Çankaya’nın dört bir yanında bulunan evlerden ilgi alanına göre dilediği dersi alabiliyor. 

ÇOCUKLAR UNUTULMUYOR

Öğrencilerin kütüphane ve çalışma odalarından yararlanabildiği Çankaya Evleri’nde okul öncesi çocuklar için de ‘Masal ve Oyun Odaları’ bulunuyor. Velilerin çocuklarını oyun odalarına bırakarak kendilerine zaman ayırabileceği Çankaya Evleri’nde sağlık, tüketici hakları, iletişim gibi farklı konularda seminerler de ücretsiz olarak düzenleniyor.

Çankaya Evleri’nde yer alan Baharevi’nde de yaşlı vatandaşların kaliteli zaman geçirmesi, yaşıtlarıyla etkinliklere katılması ve sosyalleşmesi amaçlanıyor.  

2 adet vesikalık fotoğraf ve öğrenim durum belgesi ile kayıt yaptırılabilen Çankaya Evleri’ne ilişkin ayrıntılı bilgi 458 89 00 /1821 - 1822 numaralı telefondan alınabiliyor. 

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