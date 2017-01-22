CANLI YAYINDA FIKRALAR ANLATAN BAŞKAN GÖKÇEK, PERİSCOPE’TA TAKİPÇİLERİNE HEDİYELİ SORULAR DA YÖNELTTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Periscope’ta vatandaşlarla gece buluşmalarını sürdürüyor.

Başkan Gökçek, canlı yayında kendisine yöneltilen kentsel ve ulusal pek çok konuda vatandaşları aydınlatıyor, sorunlarına eğilerek çözümler getiriyor.

Başkan Gökçek'in, binlerce izleyicisinden gelen sorulara verdiği bazı cevaplar şöyle:

Ulus’taki projeleriniz ne durumda?

Biliyorsunuz Hacı Bayram’a başladık ama işlerimiz çok ağır gitti. Ağır gitmesinin nedeni; plan yapıyorsunuz, yaptıktan sonra Mimarlar Odası hemen dava açıyor. Mahkemelerde bu işleri kazanamıyoruz. Hacı Bayram’ın bir eski durumuna bakın, bir de şimdiki durumuna bakın. Arada dağlar kadar fark olduğunu göreceksiniz. Kimse de yapılan işlerden dolayı tenkit etmiyor. Hacı Bayram’a ne zaman gitsem, vatandaşlar teşekkürlerini sunuyor. Ama ideolojik saplantılı kişilere, ağzımızla havada kuş tutsak, projemizi kendimizi beğendirebilmemiz mümkün değil. Ulus projesi Hacı Bayram’ın etrafına doğru yayılacak.

Geçtiğimiz ay içinde 1100 civarında gecekonduyu Hıdırlıktepe’de yıktık. Hıdırlıktepe, Atıfbey ve İsmetpaşa. Hacı Bayram’ın etrafını kapsayan 3 gecekondu mahallesi. Biz buradaki konutların hepsini kamulaştırıp, buraya birer ikişer katlı, içi beton, dışı tamamen Ankara evi görünümünde ahşaptan evler yapacağız ve orada yeni bir şehir doğacak. İnanıyorum ki muhafazakar ailelerin pek çoğu buradan ev sahibi olmak isteyecekler. Bunun için kamulaştırmalar devam ediyor. Aslında buraların değeri düşük ama biz buraya el attığımız zaman fiyatları fırlayıp gidiyor. Vatandaşla anlaşıyorsunuz, arsayı alıyorsunuz, anlaştığınız zaman 400-500 liraya alıyorsunuz, mahkemeye gidince 2 bin liraya 3 bin liraya geliyor. Mahkemeye gittiği zaman bilirkişiler objektif davranmıyor. Bu işleri çözmek de biraz sabır istiyor.

Atatürk Heykeli’nin etrafındaki binaların durumu?

100. Yıl Çarşısı, Ulus Çarşısı Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Anafartalar Çarşısı ve Gümrük Tekel Bakanlığı ile hal binası var. Bu 6 kitle tamamen yıkılıp ortadan kalkacak. Hal yeniden daha modern yapılacak. Heykel'in bulunduğu yerin tamamen altında 2 katlı bir çarşı olacak. Ayrıca meydanın kenarında da Ankara konakları tarzında kafeler yer alacak. Gerçekten mükemmel bir proje hazırlıyoruz, Tünel Yol projeleri ile Çankırı Caddesi'ndeki kamulaştırma projesini de dahil ettiğimizde, Ulus’un çehresi değişmiş olacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ulus esnafı ile bir araya geldik, değişik alternatifler ortaya koyduk, onlar da koydular. Esnaf bizim kardeşimiz, biz onları kesinlikle mağdur etmek istemiyoruz. Ama bazı esnaf arkadaşlarımız, bize karşı ılımlı yaklaşım içinde bulunmuyor. Örneğin 100. Yıl Çarşısı esnafı, bu konuda biraz daha 'biz çıkmayız, gitmeyiz' yaklaşımında. Oraları mecburen kamulaştıracağız. Onlarla da herhangi bir pazarlığa girmeyeceğiz. İyi niyetli olanlara belli ölçülerde yardımcı oluyoruz, onların dükkanlarına yardımcı oluyoruz. Mesela bir kısmı bizden Modern Çarşı’nın yerini istedi, memnuniyetle dedik, hiç ikiletmedim, veririz dedim. Bir kısmına, yerin altındaki çarşıdan yapılır yapılmaz yer vereceğiz. Bu arada geçici bir yer bulmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Ama bittikten sonra herkes kendi yerine gidecek. Hacı Bayram'da bunu başarıyla uyguladık.

Şimdi de Ulus esnafı kardeşlerimize şunu söylüyorum; oturalım, konuşalım, bu esnafa elimizden gelen desteği yapmamız lazım ama onların da bize destek olması lazım. 100. Yıl Çarşısı’nda bunu pek göremiyoruz, şimdiden oradaki arkadaşlara istirham ediyorum, projemizi yürüten Pınar Hanım’la anlaşmaya çalışın, yeni projelerin içerisinde yer alın, aksi takdirde biz burayı kamulaştırıp çıkarız. Aksi takdirde sonra pek şansınız kalmaz. İnşallah bu projenin bu yıl içerisinde süratle yürüdüğünü göreceksiniz.

Ulus Hergelen Meydanı; Oraya yeni bir cami yapılıyor. Bir gün Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim, özellikle İnönü zamanında bu kent planlanırken ‘mabedsiz şehir’ diye düşünülmüş. Çıkıyorsunuz havaalanından, Çankaya Köşkü’ne kadar büyük tek bir cami yok. Gençlik Parkı’nın karşısında, İller Bankası’nın yanında otopark alanına ve yine aynı şekilde Konya Yolu’nda cami yapmayı teklif ettim. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım, ikiletmedi, hemen talimat verdi. Biz planları değiştirdik, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buralar camilere tahsis edildi. Bir tarafı TOKİ yapıyor, bir tarafı biz yapıyoruz. Kat karşılığı olarak ihale ettik. Orada bir yurt binası yapılıyor, altı da iş alanı olacak. Onun karşılığında cami de bedavaya geliyor. Hergelen Meydanı’nda da bir binayı kamulaştırarak yıktık, inşallah Hergelen Meydanı yeniden tanzim edilerek daha güzel olacak.

İtfaiye Meydanı’ndaki ikinci el mobilyacılar ne olacak? Onlarla herhangi bir sorunumuz yok, şu anda devam edecek.

Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?”

Bu konuda kararı milletimiz verecek. Ancak CHP'nin pek de mantıklı olmayan muhalefetini görüyorsunuz. Hayrete düşüyorum, anlamak mümkün değil. Amerika’da da var, diktatörlük mü? Dünyanın pek çok yerinde başkanlık sisteminin yaşandığı yerler var. Şimdi buralar diktatörlük mü? Bunu anlamak mümkün değil.

Başkanlık sisteminin en büyük faydası, tek başlılık.Bir yerde otorite tekse, o otoritenin başarısı çok daha büyük olur. Ama birden çok otorite olur ve o otoriteler birbirleriyle çatışırsa, o zaman otomatikman iş aşağı doğru iner.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Belediye Meclisi’nin vermiş olduğu kararı icra etmek bana ait. İstediğim anda karar verebiliyorum, hızlı karar verebiliyorum, dolayısıyla tercihler konusunda daha süratli davranabiliyorum. Halbuki Cumhuriyet tarihi boyunca hep başbakanlar ile cumhurbaşkanları arasında tartışma çıkmıştır. Ben tartışma içerisine girmeyen tek kişi olarak Binali Bey’i biliyorum.. Şimdi Cumhurbaşkanımız, başkan ve karar mercii olursa, sorun bitecek.

Bir iddia da, 'milletvekillerinin fonksiyonu kalmayacak"... Oysa milletvekilleri daha fonksiyonel hale gelecek. Parlamentodan geçmeyen bir kanunun yürürlüğe girmesi mümkün değil, dolayısıyla parlamentonun bu noktada ağırlığı oluyor."

ABD’nin yeni başkanı Trump’ı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Trump, Obama’ya karşı kesinlikle tercih edilebilecek durumda ama ileriki günlerde CIA’in baskısı, devletin baskısıyla ne duruma gelecek onu bilebilmek kesinlikle mümkün değil, onu bekleyeceğiz göreceğiz. Fakat Trump'a ben şu açıdan sempatiyle bakmaya başladım. Türkiye'de gezi olayları olduğunda biz karşı çıktık ve dedik ki; 'bu Gezi olayları, Soros’un, Amerika’da paraya hükmeden adamın organizasyonları.' Bazıları alay etmeye başladı, 'ne alakası var' diye konuşmaya başladı, ama bugün gerçek olduğu ortaya çıktı. Haberlerde çıktı, Soros ayda 2 bin 500 dolar veriyor sokak eylemleri yapanlara diye... Türkiye’de de medyaya intikal etmişti. 200’er lira para dağıtıldı diye... Hatta bir bakkalı çok iyi konuşturmuşlardı.

Bakın Trump seçildikten sonra Soros, Trump’a karşı sokağı karıştırmaya başladı. Trump’ı severim sevmem ama idealist bir kişi. İdealist olduğu için bu tip bunlar, idealist kişileri sevmezler, Trump’ı öldürebilirler diyorlar. Onun için ABD’de enteresan gelişmeler oluyor. Pek çok karışıklıklar vardı, şimdi onu dünyaya yaymaya başladılar, şimdi yani bir Fransız Trump için niye yürüsün? Ama onu yürüten güçler var. Kim? Soros... Soros’un her tarafta demokratik devrim dediğimiz yapıyı hareketlendirecek, bunları yapacak parasal gücü var. Trump ilk günleri atlatırsa, bunu yaptıranların üzerine mutlaka gidecektir.

Keçiören’deki kule yıkılıyor mu? Yıkmıyoruz, yıkacaktık da ıslah edelim diye düşündük. Şimdi inşallah bir formül bulacağız. Keçiören Belediyesi’nin bütçesinin yetmesi mümkün değil, bize de yük olacak. Zamanında lüzumsuz yapılan bir şey. Bir yere bir simge yaparsınız kentin simgesi haline gelir. Atakule var zaten. Atakule’den farkı, yok denecek kadar az. Burada çok büyük bir masraf yapılmış. O tarihte 20 trilyon lira (eski parayla)...Şimdi en az 20-30 trilyon lira sarf etmek gerekecek ama bir şeye benzeteceğiz. RTÜK ile görüşüyoruz, anten kulesi olarak kabul edilirse, bizim için en yararlısı bu olacak.

Mamak Kentsel dönüşüm devam edecek mi? Mamak kentsel dönüşüm, şu anda Türkiye’nin tartışmasız en büyük kentsel dönüşüm bölgesi. Bu bölge üzerinde de çok iyi çalışmalar yapıyoruz, 5 bin civarında konuta başladık, bu konutlardan 3 bin civarında vatandaşlarımıza teslim ettik 2 bin de bu yıl teslim edeceğiz. İşin kendi içinde dönmesine çalışacağız ama Mamak’ta emlaklar para etmediği için kendi içinde çarkı döndürmek çok zor. Şöyle bir iş yaptık; Yeni Mamak Caddesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir kent merkezi yapıyoruz, kent merkezinin karşılığında da karşı tarafa konutların yapılmasını isteyeceğiz. Kat karşılığı gibi. O konutları da yapılınca teslim edeceğiz. Kent merkezi, bir alışveriş merkezi olacak. Mamak’ta biliyorsunuz hiçbir alışveriş merkezi yok. Onun yerine koyacağız. Mamak’ta Siteler esnafı için showroom söz vermiştik, o yer bitti. Önümüzdeki ay içinde herhalde açılışını yapacağız.

Aylin Nazlıaka’nın durumu ne olacak? Bu kelepçeyle bağlanma olayının arkasında şu var; CHP’den bir hanım milletvekiline bu eylem öneriliyor, o kadıncağız 'ben bu eylemi yapamam' diyor. Deniz Baykal’a anlatıyorlar. Deniz Baykal da 'ben hallederim' diyor. O da Aylin Hanım’ı çağırıyor, 'sen bu eylemi' yap diyor. O da kırmıyor, yapıyor, Aylin Hanım'ın beklentisi şu; 'Ben bu eylemi yaparsam, beni partiye alırlar. Atışıyoruz falan ama kadıncağızı mahvettiler. Alırlar mı almazlar mı bilmiyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, gerçekten Türk sporunun yetiştirdiği ender insanlardan. Kesinlikle bu işin duayeni sayılır. Bir kulübü senelerce batmadan, batırmadan götürmek, İlhan Cavcav’a mahsus" dedi.

Başkan Gökçek, dün gece gerçekleştirdiği internetten canlı yayın platformu Periscope'ta canlı yayınında vatandaşların hem sorularını yanıtladı, hem de şikayet ve taleplerini aldı.

Başkan Gökçek, bir izleyicisinin, Sincan Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı'nda bulunan Aile Yaşam Merkezi’ndeki yüzme havuzunun ne zaman bitirileceği sorusu üzerine ilgilileri arayarak, havuzun bir an önce bitirilmesi talimatını verdi ve kendisine de bilgi verilmesini de istedi.

Beyin kanaması geçiren ve bugün vefat eden Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav İle ilgili soru üzerine, düşüncelerini ise şöyle açıkladı:

“İlhan Cavcav, gerçekten Türk sporunun yetiştirdiği ender insanlardan. Belki de tek başına bir kişi. Kesinlikle bu işin duayeni sayılır. Bir kulübü senelerce batmadan batırmadan götürmek, İlhan Cavcav’a mahsus. Arkasında bir kamu kuruluşu yok, arkasında başka bir destek yok, tamamen kendi gayretleriyle yaptı. Türk sporuna altyapıdan çok sayıda sporcu kazandırdı. Özellikle bunu da altyapıdan kazandırdı. Altyapıya kulüp olarak Türk sporuna en fazla adam yetiştiren, fabrika olarak nitelendirebileceğimiz yer, Gençlerbirliği Spor Kulübü'dür.”

Başkan Gökçek, izleyicilerin sorduğu diğer sorulara şu yanıtları verdi:

Osmanlıspor, UEFA Kupası’nı alır mı?

İnşaallah alır. Zor ama, bir zamanlar Galatasaray’ın başarısını hatırlar mısınız? Çok zor ama olmaz olmaz. Osmanlıspor’un, 16 Şubat’tan önce 1-2 transfer daha yapması lazım. Belki o zaman biraz daha güçlü olur. Yeni bir futbolcu aldı, bu hafta Gaziantep’te seyrettik, bayağı başarılıydı, Osmanlı başarılı değildi ama alınan Tiffany başarılıydı. İnşallah 1-2 topçu daha alırlarsa, benim umudum var.

Yeniden aday olacak mısınız? Eğer Cumhurbaşkanım, Başbakanım, partim uygun görürse ben bir dönem daha yapayım diyorum. Niye diyeceksiniz? Hacıbayram, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Çankırı Caddesi, ANKAPARK, Hayvanat Bahçesi, Teleferik ve Monoray projeleri, Kanal Ankara, Güneykent Projesi'ni de Ankara’ya kazandırarak emekli olmak istiyorum ama dediğim gibi Cumhurbaşkanım, Başbakanım, partim uygun görür mü, onu bilemiyorum, Allah müsaade eder mi, siz onay verir misiniz onu hiç bilmiyorum.

Dikmen Vadisi’nde kentsel dönüşüm sürecek mi?: Dikmen Vadisi’nde 1,2,3. Etaplar bitti, 4 ve 5. Etapların ihalesi yapıldı, bu sene yazın itibariyle inşallah hepsi başlıyor.

Öveçler Vadisi’nin kalan kısımları yapılacak mı? Öveçler Vadisi’nin bir kısmı bize, bir kısmı Çankaya Belediyesi’ne ait. Biz, bize ait kısmını yaptık, Çankaya Belediyesi’ne ait olan kısmın yapılıp yapılmaması, Çankaya Belediyesi’nin yetkisinde, onu bilmenizi isterim.

65 yaş üstüne toplu ulaşımda kısıtlama var mı? Kanunla olduğu için böyle bir şeyi yapamayız. Bizim uygulamamızda pik saatlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımız gündüz saat 10’dan sonra 16’ya kadar ücretsiz olarak binebiliyorlardı. Bu saatler pik saatler olmadığı için herkes rahatlıkla gidip gelebiliyordu. Fakat maalesef ani bir kararla kanun çıktı. O kanunu keşke bize sorsalardı. 65 yaşın üzerindeki herkese serbest denildi. Böyle olunca Ankara’da ikilem oldu. 65 yaş üzerindekilerin, sabahtan akşama kadar binmesi söz konusu oldu. Bundan büyük bir şikayet var, büyüklerimiz genellikle Allah selamet versin uyanır uyanmaz kahvaltılarını yapıp, “Hadi hanım, ben bir Ulus’a gidip geleyim” diyor. Çıktığı saat de 7, 8. O saatte de herkes işine gidiyor. Halbuki bizim uygulamamızı yapsaydı Hükümet, sıkıntı olmazdı. 65 yaş üstü kartlarla ilgili bir kısıtlama yapılacaksa, Hükümetimiz bunu, yeni çıkaracağı bir kanunla yapabilir.

-SORULARI BİLENLERE ÇAM SAKIZI ÇOBAN ARMAĞANI HEDİYELER

Başkan Gökçek, canlı yayında izleyicilerine “Ankara’daki büyük dev rekreasyon alanları içinde en büyük olanı hangisidir?” Ankara’da su abonesi sayısı kaçtır?”, “ODTÜ yanında açtığımız bulvarın adı nedir?”, “Keçiören Fatih Köprüsü’ne alternatif olarak açtığımız köprünün adı nedir?” gibi sorular da yöneltti.

Gökçek, soruları doğru yanıtlayan izleyicilerine, kalem, not defteri, tırnak bakım seti, anahtarlık, hediye ederken, “Bunlar benim kişisel hediyelerim. Çok kıymetli hediyelerimiz yok ama çam sakızı, çoban armağanı” açıklaması yaptı.

Başkan Gökçek, canlı yayınını bir fıkra okuyarak ve kendisine selam gönderilen illerin isimlerini sayarak tamamladı.