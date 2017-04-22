Mustafa Atsan

Bu yazımda pazarlama stratejilerinden olan çapraz satış konusundan bahsetmek istiyorum. İsmi belki ilk duyduğunuz anda yabancı gelebilir fakat günlük hayatta özellikle alışverişlerde sıklıkla karşılaştığınız bir strateji çeşididir. Çapraz satış, birbiriyle ilişkili iki ürünü müşteriye doğru zamanda sunulması şeklinde açıklanabilir.

Örnekler ile ilerleyecek olursak, cep telefonu satan bir mağaza düşünün. Telefon alacaksınız, beğendiniz rengini, modelini artık alma vakti geldi. Kasaya geldiniz, X modeli telefonun ücretini ödeyeceksiniz o anda müşteri temsilcisi size, X model telefonun kılıfını, kulaklığını önerir ve size çapraz öneriler sunar. İşte bu uyguladığı strateji, çapraz satış stratejisidir. Yani uygun zamanda tam telefonu belirlemiş, almak için beklerken alacağınız model ile ilişkili ürünleri size sunmasıdır. Bunu bilerek ya da bilmeyerek birçok işletme sahibi günlük hayatta uygulamaktadır aslında. Bunu birde marketlerde uygulanışı ile örneklendirmek istiyorum.

Bir markete girdiniz ve cips alacaksınız. O reyona yöneldiniz cips çeşidi seçerken, tam karşıda dolapta içeceklerin konuşlandırıldığını görebilirsiniz. Burada amaç cips ile ilişkili olarak bir içeceğin iyi gideceğinden dolayı siz de algı oluşturup alma isteği uyandırmaktır. Bu durum müşteri için kolaylık olsa da satıcı için de avantajlıdır. Müşteri reyonlarda aradığını kolaylıkla bulabiliyorum düşüncesi ile keyifli alışverişini yaparken, satıcı da birden fazla ürünü satmanın mutluluğunu yaşamaktadır J

Son olarak günümüzde önemi artan online alışverişlerde de bu stratejiye örnek verebiliriz. Aldığınız ürünü ödemek için kredi kartı sayfasına yönlendirildiğiniz zaman alt kısımda ‘’bu ürünü de inceleyebilirsiniz, bu ürünü alan bunları da inceledi’’ gibi uyarılarla karşılaşmanız da çapraz satış stratejisinin uygulandığını göstermektedir.