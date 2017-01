Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

Bugün, saat 3 civarında İzmir’de patlama meydana geldi. Bomba yüklü olduğu tahmin edilen araç İzmir Adliyesi’nin yakınında patladı. DHA’nın verdiği bilgilere göre şu anda 3 yaralı var.



Ülkemizin tüm cennet köşelerinde olduğu gibi güzel İzmir’i de kana buladılar. 2016 yılında ayda bir olarak “ALIŞTIRILDIĞIMIZ” patlamalar artık haftada bir olmaya başladı. Herkeste bir tükenmişlik, herkeste bir kabullenmişlik var. Artık kimse patlamaları yadırgamıyor. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyken 4 tarafı teröristlerle çevrili bir ülke olduk.



Terör genç-yaşlı dinlemiyor. Kan dökülerek bir şeylerin elde edildiği dönemler çok eski çağlarda kaldı. Mağdurlara gelince; bir yanda koruma ordusuyla gezenler, bir yanda evden her çıkışında ailesiyle vedalaşanlar…



Tüm ülkenin gözü astrologlarda; çünkü astrologlar Mart ayından sonra her şeyin güllük gülistanlık olacağını söylüyor. 29 Ocak’tan sonra diyen de var ancak genel kanı Mart’tan sonra her şeyin düzeleceği yönünde. Ülkeye bir sihirli değnek değecek ve eski güzel günlerine dönecek… ‘Türkiye Koç burcu’ diyor ünlü astrologlar. Koç burcu olduğu için daima dimdik ayakta dururmuş. Hal böyle olunca insanlar inanmak istiyor.



Astrologların iki dudağının arasından çıkanlarla umut dolan bir halk, ekonomi kötüleşiyor; işimi kaybeder miyim diye düşünen bir çalışan, bir patlamada ölürsem çocuklarıma kim bakar diyen bir anne, devlet, hükümet, muhalefet… 1950’ye ışınlanmak istiyorum ve hep o tarihte kalmak…