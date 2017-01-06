ÇARESİZ DEĞİLİZ, ÇARE BİZİZ !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Ülke olarak öylesine kabus dolu günler yaşıyoruz ki, kimse de huzur kalmadı.

Toplumda, yoğun bir mücadele ve örgütlenme isteği olsa da,

bunu eyleme dökme konusunda kimsede cesaret yok.

Hep bir Lider arayışı içindeyiz.

Büyük bir oluşum, etkili bir eylem yapılması için hep siyasi partilerden adım atmasını bekliyoruz.

Bu beklenti; günü kurtarma anlayışı, zamana bırakma kaderciliği, olup bitene kayıtsız kalma, sahip olduklarını kaybetme korkusu, duyarsızlık bizi adım adım bu günlere getirdi.

Aydınların, Üniversitelerin suskunluğu, düşünce özgürlüğüne yapılan baskılar, oluşturulan psikolojik algı, milletin var olan örgütlenme heyecanını yıkmaktadır.

Milletçe nereye gittiğimizin artık farkına varmalıyız.

Bizi bu kabustan kurtaracak tek yol Atatürk ilke ve devrimleridir, uyanmalıyız.

Biz Türk milletiyiz, bizi bölmek isteyenlere birlikte karşı koyabiliriz buna inanmalıyız.

Ötekişeltirmenin, yaşam şekline karışmanın hepimizin sonu olacağını kavramalıyız.

Evimizde yangın çıksa, komşumuzun ilk koşan kişi olacağını görmeliyiz.

Bizim başkaları gibi yurt dışına kaçma lüksümüz yok, biz mülteci olamayız bunu bilmeliyiz.

Sen-ben derken kum gibi ufalanacağımızı, biz olursak bükülmeyeceğimizi anlamalıyız.

Her gün canlar yanarken, onlara ağlayan anaların acısını içimizde hissetmeliyiz.

Bugün ülkemin bir köşesinde patlayan bombanın, bizden çok uzak olmadığını anlamalıyız.

Gözü yaşlı bir çocuk için milletçe üzüntü duyan bir toplum olduğumuzu hatırlamalıyız.

Milli değerlerimizi, geleneklerimizi kaybettikçe yönümüzü şaşırdığımızı görmeliyiz.

Kurtuluş savaşını, Çanakkaleyi, milli mücadele yıllarını her daim anmalıyız.

Halkçılık’tan, Milliyetçilik’ten, Cumhuriyetçilik’ten, Devrimcilik’ten Devletçilik’den

ve Laik’lik ten vazgeçtiğimizde yok olacağımızı kavramalıyız.

Biz Ümmet değiliz, biz Milletiz.

Bizler hangi siyasi düşüncede, hangi inançta olursak olalım aynı gemide olduğumuzun bilincinde olmalıyız.

Bizi ayrıştıracak hiç bir eylem ve söyleme alet olmamalıyız.

Geçmişte yaşanan acıları unutmayıp, ayrışmanın bize neler kaybettirdiğini iyi kavramalıyız.

Bugün yaşadığımız olayların perde arkasını görmeden, bize gösterilmek istenene kanmamalıyız.

Bağımsız yaşadık, özgürlüğümüze mücadelelerle kavuştuk, bunları bir hiç uğruna kaybetmeye hakkımız olmadığını bilmeliyiz.

Yıllar önce Egemenlik kayıtsız şartsız bize verilmiştir, buna sahip çıkmalıyız.

Bugün bunların farkına varmazsak, birlik olmazsak içerde ve dışarda bize yapılan baskı ve zulümlere karşı koymazsak yarın karanlık kuyulara hep birlikte düşeceğimizi bilmeliyiz.

Çaresiz değiliz, ÇARE BİZİZ !!

Bilmeliyiz ki biz hep birlikte Türk milletiyiz.

Ve bilmeyiz ki Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur.