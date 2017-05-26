ÇATLAYIN EMİ

Bülent Ertekin

Haberi okuyunca çok ama çoooook mutlu oldum dersem herhalde yalan söylememiş olacağım.

Nedir seni bu kadar mutlu eden, ayaklarını yerden kesen bu haber derseniz söylüyeyim. İşte o haber bu haber.

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ATV ekranlarında yayınlanan Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi reyting kurbanı oldu. Çarşamba akşamı TRT 1'in Diriliş Ertuğrul dizisiyle yarışa giren Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi final yapacak.

14.04.2017

Neymiş neymiş bir dizi daha reyting kurbanı olmuş. Kurban olmasının sebebide aynı gün TRT de yayınlanan DİRİLİŞ ERTUĞRUL dizisi imiş. Aman Allahım ne kadar güzel neeee kadar güzel.

Demek ki neymiş

Millet olarak güzel, kaliteli diziler yapılınca vatandaş seyrediyormuş

Demek ki

Ecdadı ile, geçmişi ile alakalı dizi veya film olduğu zaman gözü hiç birşey görmüyormuş.

Demek ki

Güzel ülkemin güzel insanı milli ve manevi değerleri ile alakalı dizi sinema vs olduğu zaman baştacı yapmasını biliyormuş.

Demek ki

O hor görülen

Ne verirsek yer denilen

Biz istemez isek hiçbir şey olmaz dediğiniz

hasolar maholar

dağdaki çobanlar

bayırdaki memolar

şehirdeki bülolar

güzel olan filmlere sahip çıkıyor

dalga geçmeyen

hakaret etmeyen

kendi öz benliğini yücelten

kendi öz değerlerine değer katan dizilere sahip çıkıyormuş. Emin olun, emin olun ki siz yazarlar, siz senaristler ortaya yukarıda saydığımız bu necip milletin ÖZ DEĞERLERİ ile alakalı çıkardığınız veya çıkaracağınız herşeyi ki buna inanın her şeyi el üstünde tutup baş tacı edecektir.

Çatlasın,

Hasolar la maholar la dalga geçenler,

Çatlasın,

Dağdaki çobanları hakir görenler

Çatlasın,

bayırdaki memoları görmezden gelenler,

Çatlasın,

Şehirdeki büloları vatandaş olarak görmeyenler.

Çatlayın: artık ecdadı ile köprüleri uçurulan Asyanın cihangir ordularının kahraman askerlerinin evlatları

Dedelerinin KIZIL SULTAN

Dedelerinin VATAN HAİNİ

Dedelerinin UÇKURUNUN PEŞİNDE Koşanlardan olmadığını gördü ve anladı şimdi sıra

YALAN YAZAN TARİHÇELERLE

ECDADINI KÖTÜLEYEN ZÜPPELERLE

DİNİNİ YERLE BİR ETMEYE ÇALIŞAN ZANGOÇLARLA hesaplaşma zamanı geldi.

Bekleyin Ahmetler geliyor,

Bekleyin Hamzalar, Bilaller, Fatihler, Yavuzlar, Selimler geliyor.

Ülkemin üzerindeki kara bulutlar kara geceler dağılıyor ve Nurlu sabahlar geliyor.

Bekleyin....

Selam ve dua ile...