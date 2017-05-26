ÇATLAYIN EMİ

Haberi okuyunca çok ama çoooook mutlu oldum dersem herhalde yalan söylememiş olacağım.
Nedir seni bu kadar mutlu eden, ayaklarını yerden kesen bu haber derseniz söylüyeyim. İşte o haber bu haber.
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ATV ekranlarında yayınlanan Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi reyting kurbanı oldu. Çarşamba akşamı TRT 1'in Diriliş Ertuğrul dizisiyle yarışa giren Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi final yapacak.
14.04.2017
Neymiş neymiş bir dizi daha reyting kurbanı olmuş. Kurban olmasının sebebide aynı gün TRT de yayınlanan DİRİLİŞ ERTUĞRUL dizisi imiş. Aman Allahım ne kadar güzel neeee kadar güzel.
Demek ki neymiş
Millet olarak güzel, kaliteli diziler yapılınca vatandaş seyrediyormuş
Demek ki
Ecdadı ile, geçmişi ile alakalı dizi veya film olduğu zaman gözü hiç birşey görmüyormuş.
Demek ki
Güzel ülkemin güzel insanı milli ve manevi değerleri ile alakalı dizi sinema vs olduğu zaman baştacı yapmasını biliyormuş.
Demek ki
O hor görülen
Ne verirsek yer denilen
Biz istemez isek hiçbir şey olmaz dediğiniz
hasolar maholar
dağdaki çobanlar
bayırdaki memolar
şehirdeki bülolar
güzel olan filmlere sahip çıkıyor
dalga geçmeyen
hakaret etmeyen
kendi öz benliğini yücelten
kendi öz değerlerine değer katan dizilere sahip çıkıyormuş. Emin olun, emin olun ki siz yazarlar, siz senaristler ortaya yukarıda saydığımız bu necip milletin ÖZ DEĞERLERİ ile alakalı çıkardığınız veya çıkaracağınız herşeyi ki buna inanın her şeyi el üstünde tutup baş tacı edecektir.
Çatlasın,
Hasolar la maholar la dalga geçenler,
Çatlasın,
Dağdaki çobanları hakir görenler
Çatlasın,
bayırdaki memoları görmezden gelenler,
Çatlasın,
Şehirdeki büloları vatandaş olarak görmeyenler.
Çatlayın: artık ecdadı ile köprüleri uçurulan Asyanın cihangir ordularının kahraman askerlerinin evlatları
Dedelerinin KIZIL SULTAN
Dedelerinin VATAN HAİNİ
Dedelerinin UÇKURUNUN PEŞİNDE Koşanlardan olmadığını gördü ve anladı şimdi sıra
YALAN YAZAN TARİHÇELERLE
ECDADINI KÖTÜLEYEN ZÜPPELERLE
DİNİNİ YERLE BİR ETMEYE ÇALIŞAN ZANGOÇLARLA hesaplaşma zamanı geldi.
Bekleyin Ahmetler geliyor,
Bekleyin Hamzalar, Bilaller, Fatihler, Yavuzlar, Selimler geliyor.
Ülkemin üzerindeki kara bulutlar kara geceler dağılıyor ve Nurlu sabahlar geliyor.
Bekleyin....
Selam ve dua ile...
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