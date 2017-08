Bülent Ertekin

Bugün her hangibi bir konu üzerine ne yazı yazacağım nede yorum yapacağım.. Sadece bugün çıkan gazete haberinin -haberinin diyorum zira sadece bir haberi ve o haberin paragraflarını kullanacağım- fanatik olmayan bir FENERBAHÇE taraftarı olarak sadece STADYUM SLOGANI ATACAĞIM. O kadar.

Sloganımız.



CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ.

(hatırladınız değilmi ?)



demiş ve Almanya 'daki terör olaylarını yazmış arkasından da CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ demiştim.

Demiş ve bu olayların vehametini anarşinin ve terörün ne kadar kötü bir bela, bir veba, mestaz yapmış kanserli bir hasta gibi olduğunu yazmış idik. Bir gün sıranın SİZEDE (AVRUPA ve DÜNYA ya) GELECEĞİNİ o yazıda belirtmiş idik.

Evet İSPANYA'nın BARCELONA şehrinde gerçekleşen DEAŞ TERÖRÜ ile bu tespitimizde ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha görmüş olduk. Zannedilmesin ki zil takıp oynuyor veya oynayacağız. Aslaaaaa.

Zira;

Terörün yurdu yoktur,

Terörün dini yoktur,

Terörün dili yoktur,

Terörün rengi yoktur,

Terörün vicdanı yoktur,

Terörün çoluk çocuk, bebek ayrımı hiç ama hiç yoktur,

Terör kandır,

Terör gözyaşıdır,

Terör ekonomik yıkımdır, enkazdır,

Terör tıpkı alkol gibi, sigara gibi, içki gibi, uyuşturucunun her çeşidi gibi

HER KÖTÜLÜĞÜN ANASIDIR.

Evet, son BARCELONA olayları terörün ve TERÖRİSTİN vede DEAŞ TERÖRİSTLERİNİN HEDEFİNDE TÜM DÜNYA VE İNSANLIK olduğunu birkez daha tüm dünyaya ilan etmiş oldu.

Yaşanan olaylar bir kez daha söylüyoruz - sanılmasın- ki Türkiye'yi ve Türk milletini mutlu ve mesut etti. Asla ve kat'a. Hiçbir Türk, hiçbir müslüman, ister kendi dininden, isterse gayri müslimlerden; rengi ve dili ne olursa olsun hiç kimsenin canının yanmasını istemez, istemedi. Zira bu millet kendi içinden beslediği hainlerin terörist saldırılarından dolayı 40 küsür yıldır gözyaşı döküyor, ağlıyor, canları yanıyor ocaklara ateş düşüyor.

Çünkü;

Evlât acısını BİZ BİLİRİZ,

Baba acısını BİZ BİLİRİZ,

Annesinin karnında öldürülen masumların acısını BİZ BİLİRİZ,

Yeni nişanlanmış kınalıların kanayan aşkını BİZ BİLİRİZ,

" Bab ba burda yatıyor" diyen sünnet elbiseleri ile babasının kabrinde babasının toprağını koklayan küçük sabinin acısını BİZ BİLİRİZ,

Yiğidim, aslanım geride bıraktığın üç evladında senin yolunda, " bayrak inmez, ezan susmaz" diyen Hemşire bacımızın acısını BİZ BİLİRİZ,

Acıyı BİZ BİLİRİZ

Yüreğin kor gibi olmasını BİZ İYİ BİLİRİZ

Gözyaşının ne olduğunu BİZ İYİ BİLİRİZ,

Şimdi SİZ, SİZLER; teröre verdiğiniz 13 insanınız için gözyaşı dökerken acaba 40 yıldır bu coğrafyanın gözyaşı hiç bitmeyen, acısı hiç bitmeyen ve dinmeyen yüreği yanık KINALI KUZULARI hiç düşündünüz mü?

Hiç aklınıza 15 yaşında ölen Eren ve yüreği ateş gibi yanan annesi geldimi?

Ve siz

40 YILDIR SÜREN LANET TERÖR İÇİN

kaç kez bizim ile beraber, yanımızda

BAŞIN SAĞOLSUN TÜRKİYE

BAŞIN SAĞOLSUN EREN 'in annesi

BAŞIN SAĞOLSUN

BAŞINIZ SAĞOLSUN

TERÖR İÇİN NE YAPABİLİRİZ diyebildiniz?

Heyhaaaaat heyhat oysa biz ÜMMETİ MUHAMMET nerede bir mazlum, nerede bir zalimin şiddetine maruz kalmış mazlum yada mazlumlar varsa

GEÇMİŞ OLSUN,

BAŞINIZ SAĞOLSUN,

SİZİNLEYİZ

dedik ve demeye de devam edeceğiz.

Tıpkı;

" Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha gözler önüne seren ve sadece İspanya’ya değil, tüm insanlığın ortak değerlerine yöneltilmiş olan bu saldırıları şiddetle kınıyorum."

ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi



BİZDE;

TÜRK MİLLETİ OLARAK

GEÇMİŞ OLSUN,

BAŞINIZ SAĞOLSUN

diyor ve ilave ediyoruz

CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ.

BAŞINIZ SAĞOLSUN.



Selam ve dua ile.