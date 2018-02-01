ÇELİK-İŞ SENDİKASI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Yunus Değirmenci

Son yıllarda imzaladığı toplu iş sözleşmeleriyle ve hayata geçirdiği projelerle metal işçilerinin dikkatini çeken Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş Sendikası , son 1 yılda rekor bir büyüme gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2018 yılı Ocak ayı istatistiklerini yayınladı.

Buna göre metal sektöründe faaliyet gösteren Çelik-İş Sendikası, Türkiye’de yüzde 5,5 olan sendikalaşma oranının üzerinde büyüyerek, son 6 aylık dönemde yüzde 6,5’lik bir artışla üye sayısını 44 bin 149’a ulaştırdı. Temmuz 2017’de açıklanan istatistiklere kıyasla Çelik-İş üye sayısı son 6 aylık dönemde 2 bin 658 artırmış oldu.

Ayrıca 2017 Ocak ayında 36 bin 848 olan Çelik-İş’in üye sayısının Ocak 2018’de 44 bin 149 olarak açıklanmasıyla, son 1 yılda Çelik-İş’e katılan metal işçisinin sayısı 7 bin 301 olarak gerçekleşti. Böylelikle aynı dönemde Çelik-İş’in büyüme oranı yüzde 19,8’i buldu.

“Son 1 yılda 7 binden fazla emekçi kardeşim Çelik-İş’i tercih ederek, bizlere karşı duymuş oldukları güveni ve samimiyeti göstermişlerdir. Bu güveni boşa çıkarmamak bizim boynumuzun borcudur. Tüm üyelerimizin huzur ve refah içinde yaşaması için mücadelemizi yılmadan usanmadan sürdüreceğiz.”

“Bu artış, Çelik-İş olarak, doğru yolda olduğumuzu bizlere bir kez daha göstermiştir.

Kazanımlarla dolu, ardı ardına imzaladığımız toplu iş sözleşmelerin, hayata geçirdiğimiz projelerin, sürekli sahada üyelerimizle bir arada olmamızın, üyelerimizin yanı sıra ülkemizin menfaatlerini de önceliyor olmamızın, bu büyümeyi kendiliğinden getirdiğine inanıyorum.

Çelik-İş artık 50 binleri konuşmaya başlamıştır. Metal sektöründe çalışan yüzbinlerce sendikasız emekçi kardeşimizin Sendikamızın çatısı altında ekmek kavgasını vermesi için mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz.”