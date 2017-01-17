ÇELİK-İŞ’TEN TERÖRE “ETİKETLİ” TEPKİ

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Terör örgütlerinin ülke genelinde saldırılarını artırması üzerine Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş Sendikası, teröre tepkisini bu kez araçların camlarından verdi.

Üzerinde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ‘Sahipsiz vatanın batması haktır, Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’ sözünün ve ‘Terörü lanetliyoruz” mesajının yer aldığı yapıştırmalı etiketleri üyelerine gönderen Sendika, üyelerinden bu etiketleri araçlarının camlarına yapıştırmasını istedi.

Bir sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak, teröre karşı her zaman tepkilerini ortaya koyduklarını belirten Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Son dönemde adına ne derseniz deyin; ister PKK olsun, ister DEAŞ olsun, İster FETÖ olsun. Bu terör örgütleri, bir yerden düğmeye basılmışçasına ülkemize saldırmaya, şehirlerimizi kan gölüne çevirmeye çalışıyor. Emniyet güçlerimiz ise bu hainlerle kahramanca mücadele ediyor. Biz de bu mücadelenin bir parçası olmak için böyle bir yönteme başvurduk” diye konuştu.



“İnsanlarımızın birlik ve bütünlüğünün ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek için de Mehmet Akif Ersoy’un bir sözüne etiketlerde yer verdik” diyen Değirmenci, “Biz millet olarak birlik olursak, hiçbir terör örgütü, hiçbir gizli el, hiçbir üst akıl, ülkemizi yıkamaz ve bölemez” dedi.



Son dönemde Türkiye’nin adeta ikinci bir istiklal mücadelesini verdiğinin altını çizen Değirmenci, ‘Kurtuluş savaşındaki ruhun canlanması, bu bilinçle şer odaklarına karşı mücadele edilmesi çok önemli. Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelerimizin araçlarına yapıştırdıkları bu etiketler, insanlarımıza her an vatan ve millet olma bilincini hatırlatacak” ifadelerini kullandı.