CEMAAT VE TARİKAT YURTLARINA YASAL STATÜ MÜ OLUŞTURULUYOR?

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Ortaokul seviyesindeki öğrenciler için yurt açma yetkisinin devletin sorumluluğu olmaktan çıkarılıp gerçek ve tüzel kişilere de bu yetkinin verilmesini Meclis gündemine taşıdık.

Kendini savunamayacak ve devletin korumakla yükümlü olduğu ortaokul seviyesindeki çocukların bu yönetmelik ile üçüncü kişilerin insafına bırakılıp bırakılmadığını sorduk, “Bu yaş grubu çocukların kaldığı yurtlarda güvenlikleri nasıl sağlanacaktır”

“TÜRGEV VE ENSAR VAKFI DA YURT AÇABİLECEK Mİ?”

Bu yönetmelik ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulu seviyesinde öğrenciler için yurt açma yetkisinin gerçek ve tüzel kişilere tanınmasına neden ihtiyaç duyulduğunu sorduk, “Gerçek ve tüzel kişilere tanınan bu yetki ile MEB ile ortak proje yürüten TÜRGEV ve Ensar Vakfı gibi kuruluşlar yurt açabilecek midir?”

Belletmenlerin öğretmenlik şartlarını taşımadan da seçilebildiği durumlarda, herhangi bir lisans bölümünü tamamlama durumunun pedagojik açıdan doğru olmadığını belirtip, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ortaklık kurarak yüksek öğrenim öğrencileri için yurt açma yetkisi tanınmasının arkasında Suriyeliler için yurt açılmasının olup olmadığını sorduk.

ALADAĞ VE KARAMAN ÖRNEKLERİ

Bu yönetmelik ile hükümetin tarikat ve cemaatlere yurt açma yetkisi sağlamayı mı amaçladığı sorup, şu soruları yönelttik:

“Önümüzde Aladağ ve Karaman Ensar gibi örnekler mevcut iken, bu kanuni düzenleme ile yenilerine mi kapı aralanmak istenmektedir? Aladağ’a engel olamayan hükümetiniz kanunları Aladağ benzeri uygulamalara uygun hale mi getirmeye çalışmaktadır?

Bu yönetmelik ile hükümetiniz tarikat ve cemaatlere yurt açma yetkisi mi sağlamayı amaçlamaktadır? Ya da bugüne kadar açılmış olan cemaat ve tarikat yurtlarına yasal statü mü oluşturulmak istenmektedir?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA



Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

2 Aralık 2016’da kabul edilen 6764 Sayılı Kanun ile öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi belediyelerden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiştir. Kanuni düzenlemeden sonra ise Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği 6 Mayıs 2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik ile ortaokul seviyesindeki öğrenciler için yurt açma yetkisi yalnızca devletin sorumluluğu olmaktan çıkarılmış gerçek ve tüzel kişilere de bu yetki verilmiştir. Özel Öğrenci Barınma Yönetmeliği’nin 23. Maddesinin 4. Fıkrasında ise “ihtiyaç olması ve açık kapasite bulunması durumunda” orta öğretim kurumu öğrenci grubu ile yüksek öğrenim öğrencileri aynı yurtlarda kalabilmesi düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre söz konusu özel yurtlarda belleticilerin seçilme kriterleri öğretmenlik şartları taşıyanlar dışındaki lisans mezunları arasından da seçilebilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu çerçevede;