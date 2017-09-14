Cenazeye Saygı Şiarımızdır

Eyüphan Kaya

Ne hallere düştük Allah’ım!

Selam, dua, saygı, sevgi kavramlarını kaybettik.

Değerlerini yitiren bir millet ruhen yok oluyor fiziken yeryüzünde yürüyen mahlukat grubuna giriyoruz.

AB ve ABD gençliğimiz sokaklarda el ele tutuşurken tiplerine baktığımız zaman gavur çocuklarından bir farkları yok, ayrıca özünü kaybettikleri için o garbın değerleri de onlarda yok dolayısıyla birer serseri mayın ne zaman ne yapacakları belli değildir, kimisi dağa gider canlı bomba olur, kimisi Allahu ekber der ama Allah’a isyan eder.

Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine yapılan saygısızlık bu türdendir.

Bilmekte fayda var ki suçun bireyselliği diye bir ilahi emir var Kur’anı kerimde “kimse kimsenin günahından sorumlu değildir” denilmektedir.

Ayrıca kişinin suçu olsa bile suçu işleyen ruhtur beden değildir, dolayısıyla ruh cesetten ayrıldıktan sonra ceset masumdur ve ona karşı hepimizin sorumluluğu vardır.

Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz bir Yahudi’nin cesedi geçince “o da bir insandı” diyerek ihtiramen ayağa kalkmıştır.

Aysel Tuğluk iyi bir insan olabilir, annesinin cenazesine sahip çıkmayabilir de, o cenazeyi yıkayıp, kefenleyip, namazını kılıp, defin etmek boynumuzun borcu; bir farzı kifaye olduğunu unutmayalım. Bu kargaşayı çıkaran Allahu ekber dediklerine göre Müslüman çocuklarıdır değil mi?

Daha önce de polis kurşunuyla öldürülen bir vatandaşımızın cenazesine terördür gerekçesiyle tepki gösterilmişti hatırladığım kadarıyla.

Ama bu daha bir başka

Bu bir anne,

Bu masum bir nene,

Bu bir cenaze,

Buna karşı Anadolu insanı sorumludur ve bir grup kimse kalkıyor tekbirlerle cenazeye karşı saygısızlık yapıyor, bu cenazeyi istemiyoruz diyorlar, vah ki ne vah!

Bence bu kimseler hangi siyasi partiye üye olurlarsa olsunlar bir an evvel üyelikten düşürülmesi lazım,

Ayrıca ayrımcılık yaptıkları için yargılanmaları lazım,

Diyanet bir fetva ile bu insanlarla konuşmayı cevaz kapsamından çıkarması lazım.

Bu konuda ses veren her kesin bu haksızlığa karşı olduklarını belirtmesi de çok çok manidardı, rolü ve konumu ne olursa olsun konuşan ve bu yanlış davranışı kınayan herkesi candan tebrik ediyorum.

Kısacası ırkçılığın getirdiği bir sorun birlik ve beraberliğimizi uyandırmıştır bu da hayra alamettir.

Ancak uç siyaset yapanlar da bu konuda daha dikkatli olmaları lazım. HDPKK siyaseti barışçıl bir siyaset olmadığı gibi son zamanlarda MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Irak Kürdistan’ı hakkındaki beyanatları da iç huzurumuzu olumsuz etkiliyor kanaatimce, duyarlı bir vatandaş olarak bunu ifade etmekle yükümlüyüm bilmekte fayda var.