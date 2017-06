Bülent Ertekin

Benim üç çiçeğim,

Cennetten gönderilen üç güzide cennet kokulu çiçeğim var.

Nurefşan

Tuba

Ve Sıdıka Şeyda

hepside mis gibi, hepside cennet misali güzel kokulu güllerim.

Evlat, üçüde emanet ve üçüde cennetten süzülen güzel kokulu rayihalarım. Solmasın solmasınlar diye gece gündüz üzerlerine titrediğim gözümün nuru ciğer parelerim.

Her evden işe giderken Ya Rab önce sana, sonrada eşime emanet ettiğin üç güzide çiçeğim. Eşimede, " hanım dikkat et hasta olmasınlar başlarına birşey gelmesin, onlar yerine ben hasta olayım aman gözünü seveyim dikkat et " deyip emanet ettiğin çiçeklerim.

Bugün benim doğum günüm ve hediyelerin en güzelini bir kez daha o güzel mi güzel mis gibi cennet kokusu evladiımdam aldım.

Ne de güzel yazmışsın. Mektubunda diyorsun ki.

Günlük koşuşturmacamdan fırsat bulup da anca toparladım kafamı, elim gitti telefona..bugün benim hayatımda tanıdığım ilk özel erkeğin, canım babamın doğum günü..biliyor musun sen hep özel, hayran uyandıracak bir karakter ve paylaşılması imkansız bir insandın benim için..hâlâ da öylesin..ben küçükken ise gittiğinde ağlardım ya, hep yalnız kaldım diyeydi o gözyaşları..