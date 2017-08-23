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ÇEVKO Yenimahalle’ye “Atık Pet Şişe Toplama Kumbaraları” yerleştirmeye başladı

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ÇEVKO Yenimahalle’ye “Atık Pet Şişe Toplama Kumbaraları” yerleştirmeye başladı
Yenimahalle Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Belediye geri dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile birlikte Yenimahalle’ye “Atık Pet Şişe Toplama Kumbaraları” yerleştirmeye başladı.

Şimdilik 15 kumbara yerleştirildi

İlk etapta ilçenin uğrak noktaları olan parklara, AVM’lere ve belediye önüne yerleştirilen toplam 15 Atık Pet Şişe Toplama Kumbarası görüntüsüyle dikkat çekti ve vatandaşların beğenisini kazandı.

Pet şişe görünümlü kumbaralara özellikle sıcak havalarda gün içinde tüketilen su veya diğer içeceklerin plastik ambalajları atılabiliyor.

Çip sayesinde kumbaranın doluluk oranı ölçülecek

Sokakta oluşacak plastik atıkların çöpe gitmesine de engel olan ve plastik atıkları kaynağında ayrıştıran uygulama sayesinde pet şişe ve pet ambalajlar kolayca toplanarak hem zamandan tasarruf sağlanıyor hem de çevre korunuyor.

Atık Pet Şişe Toplama Kumbaraları’nın içine yerleştirilmiş olan çipler sayesinde ise kumbaranın içindeki pet atıklar belirli bir doluluk oranına ulaştığında sistemden de takip edilerek hızlı bir şekilde boşaltılıyor. Böylelikle doluluk yüzünde oluşan çirkin görüntüye son veriliyor.

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