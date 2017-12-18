Çevre dostu Çankaya Belediyesi çevresel atıklarla ilgili çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor

Geridönüştürülebilen çevresel atıkların toplanmasını sağlayan Belediye, çalışmalarını çevre bilincinin artması için okullarda verilen eğitimlerle de destekliyor.

Çevre dostu Çankaya Belediyesi , çevreye katkı sağlayan çalışmalarına devam ediyor. Çankaya’yı daha temiz ve yeşil hale getirmek ve çevre bilincini arttırmak amacıyla hız kesmeden süren çalışmalar kapsamında, her ay tonlarca çevresel atık toplanarak geridönüşüme kazandırılıyor.

Atıkların yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasını da amaçlayan çalışmalarda, iç mekan geridönüşüm kutuları ile konteyner ve kumbaralar dağıtılırken, başta ambalaj atıkları olmak üzere bitkisel atık yağlar ve elektronik atıklar da toplanıyor.

BİR AYDA 3 BİN 566 TON AMBALAJ ATIĞI

Son bir ayda 49 ton bitkisel atık yağın toplanmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, gereken noktalara bitkisel atık yağ bidonları dağıtmayı da ihmal etmiyor. Zararlı atıkların doğaya karışmasını engellemenin yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlayan geridönüşüm çalışmaları kapsamında son bir ayda 3 bin 566 ton ambalaj atığı toplanması sağlandı. 823 kilo elektronik atık toplanan son ayda, 26 adet atık pil kutusu da dağıtıldı.