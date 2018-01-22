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Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyeti ile herkesin takdirini kazanan Keçiören Belediyesi geri dönüşüme desteğini kesintisiz sürdürüyor

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Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyeti ile herkesin takdirini kazanan Keçiören Belediyesi geri dönüşüme desteğini kesintisiz sürdürüyor
Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda yaptığı geri dönüşüm çalışmaları ile örnek olan Keçiören Belediyesi..

Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda yaptığı geri dönüşüm çalışmaları ile örnek olan Keçiören Belediyesi, açtığı Geri Dönüşüm Danışma Merkezi ile istek, talep ve şikayetleri de değerlendiriyor. 359 10 27 numaralı telefondan atıkla ilgili talepleri dinleyen Belediye ekipleri, gelen talep doğrultusunda yönlendirme ve atık yönetimine dair bilgilendirme yapıyorlar.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince son 1 yılda 21 bin 650 ton ambalaj atığı, 41.616 kg atık yağ, 2.250 kg atık pil topladı. Ayrıca Türkiye’de ilk defa hane içerisine iç mekan kutusu yerleştirme uygulaması yapan Keçiören Belediyesi geri dönüşüm çalışmaları kapsamında Keçiören geneline 18 bin 340 adet iç, 250 dış mekan kutusu yerleştirildi.

"Atık Pil Toplanması ve Bertarafı" konusunda Keçiören'deki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri düzenlendi.

GERİ DÖNÜŞÜME DAVET

Atıkları kaynağında ayrıştırmak suretiyle çöp miktarının azaltılacağını vurgulayan  Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; " Türkiye'nin çocuk tabanlı en büyük çevre hareketi "Çevre Çiçekleri Projemiz" ile biz de sıfır atığı hedefliyoruz.  Projemizin 9. yılında 102 bin 500 çocuğumuza eğitim vermiş olacağız. Sıfır Atık Projesi Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde yürütülen bir proje... Biz de yaptığımız çalışmalarla hem çocuklarımıza hem de Keçiörenli'lere bu bilinci aşılıyoruz. Dağıttığımız atık toplama kutuları sayesinde  de doğal kaynakları korumayı, enerji tasarrufu sağlamayı, atık miktarını azaltarak geri dönüşüme büyük katkı sağlamayı amaçlıyoruz. " dedi.

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