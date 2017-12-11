CEZAEVLERİNDE Kİ KİŞİ SAYISI 200 BİNİ AŞTI

Svetlana Williams

Ceza infaz kurumları nda geçen yıl tutulan kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 200 bin 727 kişiye yükseldiği belirlendi. Medya Takip Ajansı Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, ceza infaz kurumları nda bulunanların yüzde 63,8’ini hükümlüler yüzde 36,2’sini ise tutukluların oluşturduğu tespit edildi. Medyaya yılbaşından bu yana konuyla ilgili 66 binden fazla haber yansırken, ceza infaz kurumları nda bulunan kişilerin yüzde 95,8’ini erkeklerin, yüzde 4,2’sini ise kadınların oluşturdu saptandı.

Çocuk hükümlü sayısında artış gözlendi …

Verilere göre 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 187 bin 730 hükümlünün giriş kaydı yapılırken aynı tarihler arasında 198 bin 832 hükümlünün ise çıkış yaptığı görüldü. Geçen yıl ceza infaz kurumuna girdiği anda 12-17 yaş aralığında olan çocukların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 982 olurken, suç işlediği anda çocuk yaşta olanların sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla 9 bin 201 olduğu belirlendi.

Cezaevine girenlerin en çok işlediği suç hırsızlık …