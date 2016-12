CHP Adalar İlçesi Kadın Kolu Başkanı Şükran Orhan'ın yeni yıl mesajı

Alisa Çiçek Akyol / Genel Yayın Yönetmeni

CHP Adalar İlçesi Kadın Kolu Başkanı Şükran Orhan, “2016 yılı kadınlar için şiddet dolu bir yıl oldu. Yeni yılın ülkemiz ve kadınlarımız için umut olmasını diliyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Adalar İlçesi Kadın Kolu Başkanı Şükran Orhan, kadınlar açısından 2016 yılını değerlendirdi ve yeni yıl için temennilerde bulundu. “Acısıyla, tatlısıyla koca bir yılı geride bıraktık. 2016 bol acılı bir yıl oldu ülkemiz için. Kadınların, anaların gözyaşı hiç dinmedi. Her an, her dakika, ‘son dakika’ haberleriyle, ‘Acaba şimdi ne oldu?’ diye yüreklerimiz ağzımızda günler geçirdik. Son zamanlarda analar kınalı kuzularını askere gönderirken, bir başka endişeli, huzursuz… Umarım, yeni yılda her türlü terör mutlaka önlenir ve güzel ülkemizin her yerinde, Türk Bayrağı altında, huzur ve güven içinde yaşarız.”

“KADINLAR SOKAKTA ŞİDDETE MARUZ KALDI”

Orhan, kadına yönelik şiddetin hız kesmeden devam ettiğini hatırlattı ve önlem alınmazsa 2017’de de kadınları cinayetlere kurban gideceğini söyledi: “Türkiye’de kadınlar, ‘Yok artık!’, ‘Nasıl yani?’ dedirtecek kadar garip saldırılara maruz kaldı. Ayşegül Terzi otobüste bir adam tarafından tekme ile suratına darbe alırken, Manisa’da hamile bir kadın olan Ebru Tireli, akşam sporu için parkta yürüyüş yaparken, ‘Ne işin var bu saatte sokakta’ diyen bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Bunlar sadece birer örnek. Evde, işte, sokakta kadınlar için şiddet hiç bitmedi. Gün geçmiyor ki ekranlarda kadın cinayetleri haberlerini görmeyelim, duymayalım.”

“ÇOCUK İSTİSMARI CEZASI ARTTIRILMALI”

Orhan, kız çocuklarına yönelik istismara da dikkat çekti: “Çocuk İstismarı, tecavüzleri, erken evlilikler, daha sayamadığım, anlatmaya bile utanılacak olayların yeni yılda tekrarlanmamasını umut ediyoruz. Çocuk istismarını arttıracak yasalar değil, önleyecek yasalar için çabalamalı. Faillere caydırıcı cezalar verilmeli… Çocukların emanet edildiği yurtlar mercek altına alınmalı. Nitelikli kadrolara yer verilmeli, deneyim ve denetim ön plana çıkarılmalı. Çağdaşlığa uymayan eğitim ve davranışlar bir an önce önlenmeli! ”

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Şükran Orhan, Adalı kadınların mücadelesini de hatırlattı: “Biz Adalı kadınlar, dünyada ve ülkemizde yaşanan her türlü olumsuzluğa karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Çocuk istismarı yasasına karşı bir araya geldiğimiz gibi, ülkenin herhangi bir yerinde hiç tanımadığımız bir kadının sesini buradan duymaya, onun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Adalar İlçesi Kadın Kolu Başkanı Şükran, 2017 yılının ülke ve dünyaya sağlık huzur ve barış getirmesini diledi…