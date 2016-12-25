CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Figen Kahya göz taraması başlattı

Alisa Çiçek Akyol / Genel Yayın Yönetmeni

Mahmudiye Belediyesi ve CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz göz taramasına halkın ilgisi oldukça yoğundu. 120 vatandaşın belediye binasında yapılan göz taraması halkın büyük takdirini kazandı.

Doktorlar vatandaşlar ile tek tek ilgilenerek göz rahatsızlığı olan vatandaşlara son durumları hakkında bilgiler verdi.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan’ın etkinlikte yaptığı konuşmada, “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilçedeki vatandaşları göz taramasından geçirdik. Halkımızın gösterdiği teveccüh, bizi daha da yüreklendirdi. Sağlık, insan için en kıymetli hazinedir. Biz de bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Ben de hemşerilerimize bize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Chp Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Figen Kahya ise, “Göz, insanlar için en önemli organlardan bir tanesidir. Göz sağlığı bozulan bir insanın hayat kalitesi de düşer. Her sağlık probleminde olduğu gibi, gözde de erken teşhis çok önemlidir. Bu bilinçle, bir göz sağlığı taraması başlattık. Başta çocuklarımız olmak üzere, Mahmudiye’de yaşayan 7’den 70’e herkes bu hizmetten ücretsiz yararlanabilir” dedi.

CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Figen Kahya'nın sağlıklı nesiller bilinciyle yaptırdığı ikinci göz taramasına Çifteler CHP ilçe Başkanı ilçe binasında ev sahipliği yaptı. Kahya duygularını şöyle dile getirdi:

"Eskişehir CHP İl Kadın Kolları olarak ikincisini uyguladığımız "Sağlıklı Nesiller" kapsamındaki proje ile bu kez Çifteler ilçesindeydik. Hava şartları ne kadar müsait olmasa da biz verdiğimiz sözümüzü tutmaya çalıştık. Kar kış demeden Çifteler Kadın Kolu Başkanımız Serpil Işık ile birlikte 82 canımıza doktorumuz ile göz taramasında bulunduk.

Mahmudiye'den sonra Çifteler ve sıra Han'da..."

Duyarlılığından dolayı Figen Başkan'a çok teşekkür ederiz.