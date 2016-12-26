CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Figen Kahya muhtarlar toplantısında

Alisa Çiçek Akyol / Genel Yayın Yönetmeni

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Mahmudiye ilçesi mahalle muhtarları ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Muhtarlar ile yapılan toplantıya Başkan Gündoğan’ın yanı sıra CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Figen Kahya’da katıldı.

Başkan Gündoğan konuşmasında, ilçe sınırları içerisinde 19 mahalle bulunduğunu ve her mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte fikir alışverişi yaptıklarını belirtti.

Mahalle muhtarlarına büyük önem ve değer verdiklerini, yerel alanda eksikliklerin ve taleplerin neler olduğunu en iyi bilen kişilerin muhtarlar olduğunu ifade eden Başkan Gündoğan, belediye ile muhtarların işbirliği ve dayanışma içinde çalışmanın mahalleye hizmet ve yatırım olarak yansıdığını ifade ederek “Muhtarlarımız belediyeler ile mahalleler arasında köprü vazifesi görmektedir” dedi.

Başkan Gündoğan, “Her ne kadar Büyükşehir yasası ile muhtarların ellerinden yetkiler alınsa bile bizler her zaman onların yanındayız. Muhtarların talep ve isteklerinin giderilmesi belediyenin asli görevidir” dedi.

Toplantıda ayrıca tarımsal sulamadaki elektrik borçları ile ilgili muhtarların taleplerini dinleyen Gündoğan, “Belediye Başkanlığı’ndan önce Sulama Kooperatifi ve Ziraat Odasında görev almıştım. Bende çiftçilikle uğraşmaktayım. Muhtarlarımıza tarımsal sulamadaki elektrik borçlarının bölgemizde ekilen ürün desenin hasat durumuna göre faturaların her ay çıkarılması yerine dönemsel çıkarılmasını daha faydalı olacağını belirttim. Böylece çiftçiler zorda kalmayacak. Bu konuyu en kısa zamanda ilgililere taşıyıp ve bu mağduriyetin giderilmesi konusunda destek isteyeceğim” dedi.

Başkan Gündoğan, toplantıda mahalle muhtarlarının sorunlarını tek tek dinleyerek not aldıklarını ve çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Muhtarlar, toplantı sonrası Başkan Gündoğan ile birlikte fotoğraf çektirdiler.