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CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'ndan Başkan Yaşar’a teşekkür ziyareti

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CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'ndan Başkan Yaşar’a teşekkür ziyareti
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz ve yönetimini ağırladı.

İlçe örgütlerine yasal sınırlar içerisinde destek verdiğini kaydeden Yaşar, “Biz destek olmaya devam edeceğiz ancak esas görev sizlere düşüyor. Heyecanınız olacak, birliğinizi koruyacaksınız, acıyı da tatlıyı da paylaşacaksınız ki uyum içerisinde çalışabilesiniz” dedi.

“Hiçbir başarı tesadüf değildir”

CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı Yenimahalle Belediyesi’ne çıkarma yaptı. Yaşar’a kendilerine verdiği destektenBağlantı dolayı teşekkür eden heyet, Yenimahalle Belediyesi’nin hizmetlerini ilk ağızdan dinleme fırsatı da buldu.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığına vurgu yapan Yaşar, “Hukukun üstünlüğüne inanacağız. Laik, demokratik cumhuriyete sahip çıkacağız. Emeğe saygı duyacak, üretime sahip çıkacağız. Özgürlüklere, insan haklarına saygılı olup, inanacağız. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkacağız. Göreve geldiğim ilk günden beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeften şaşmadan çalışıyorum. Her vatandaşa kapım sonuna kadar açık. Herkesi dinliyorum, sokaklarda vatandaşlarla selamlaşıyor, sıkıntılarını dinliyor, çözüm yolları üretiyorum. Vatandaşlar bizi bu makama seçtiyse çalışmak zorundayız. Sizler de örgüt olarak bütünlüğünüzü sağlarsanız güzel işlere imza atarsınız” dedi.

Yaşar’a teşekkür plaketi

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz ise “Emeğinize, yüreğinize sağlık. Her zaman desteğiniz yanımızda” diyerek Yaşar’a bir teşekkür plaketi sundu.

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