CHP KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI TÜRKİYE'Yİ ADIM ADIM DOLAŞTI

Mustafa Esmer Cengiz

Ali Güven nasıl diye sordum bir ara.

Gülümsedi; iyidir herhalde, dedi; iki aydır göremiyorum ki… Ali , Fatma Köse’nin oğlu. Köse, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı. Referandum startının verildiği günden beri yollarda. Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Mardin… Tam 53 il, 210 ilçe, Edirne’den Kars’a kadar dile kolay. Nerde unutulmuş bir köy varsa o orada Kırsalda kadınlarla, çiftçilerle, işçilerle… Kahve kahve, sokak sokak, kapı kapı. Neden “ hayır” denmesi gerektiğini anlatıyor; yanında MYK üyeleri, kadın kolları başkanları Tane tane, ince ince; sakin ve umutlu

Aladağ Mengeş’i de unutmuyor bu hengamede; takipçisi olacağım, demiş, söz vermiş bir kere. Sözünün eri Fatma Köse Kadının adı yok bu değişiklikte ,diyor bir konuşmasında, bu zihniyetin kadına bakışı da zaten ortada. Kurtuluş Savaşımızda kendini Sarıkızın yerine koyan Eliften söz ediyor; Kara Fatma’dan, Nene Hatun’dan. Hüzünleniyor.

Şimdi de görev sırası bizde diyor, yanındaki kadınları göstererek; aylardır evlerimizden uzak, çocuklarımıza hasret. Günlük , olağan işler sonra olsa da olur; önemli olan vatan, önemli olan demokrasi ona göre. Uykusuz geceler, yağmur çamur demeden koşuşturmalar gündüzleri. Hepsi geleceğimiz için, Türkiye için, halkımız için, diyor. Sandıktan “hayır “ çıkacağına olan inancı tam. Konuşmalarında özgüven, sağduyu, vicdan… Bir Cumhuriyet kadını olarak üstüne düşen görevi yapmanın huzuru, mutluluğu okunuyor gözlerinde. Bugün son gün; yasakların başlamasına saatler var Evine dönüyor artık, Ali Güven’ine kavuşacak; mutlu. Yarın sandıkları dolaşmada sıra. Kolay değil CHP ‘de Kadın Kolları Genel Başkanı olmak.

Hadi kolay gelsin Fatma Başkan Emeğine sağlık, yüreğine sağlık, diline sağlık. Vatana, millete Hayır'lı olsun..