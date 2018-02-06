CHP Kurultayı; Bitti…

Ergün Aydoğan

Mükerrer imza tartışmalarının gölgesinde yapılan genel başkanlık seçiminden sonra 488 adaylı PM’ye 60 ve 108 adaylı YDK’ya 15 üyesini seçerek tamamladı.

Sürpriz olmadı Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla tekrar genel başkan seçildi. Daha önceki rakibi Muharrem İnce önceki adaylığına göre oylar ını artırarak 447 oy aldı. Muharrem İnce heyecanlı coşkulu vurucu konuşmasıyla salondaki delegelerin, ekranları başında izleyenlerin yüksek beğeni ve desteğini aldı. Belki de bugüne kadar yaptığı en etkili konuşmalardan birisiydi! Adaylık şartları oluşmuştur diyerek adaylığını kabul eden ve adaylık konuşması yaptıran divan nedense konuşmadan sonra; adaylık başvurusunda mükerrer imza var o nedenle adaylık düşebilir dedi; haber salona dalga dalga yayıldı…

Tartışmaya yol açtı… gerginlik yarattı… kamuoyuna iyi bir görüntü vermedi… CHP yara aldı. Büyük misyonlar yüklenen divan başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen; bu misyona hazır olmadığını gösterdi…

CHP kamuoyu ve sokak neyi konuşuyor? Bu yaşananları, olumsuzlukları…

CHP bu kurultay ile geleceğe dair bir umut yaratmış mıdır? CHP kamuoyuna güven vermiş midir? Kurultayda yaratılamayan umut ve güveni sağlamak bundan sonra izlenecek yola, politikalara kalmıştır.

Şimdi gelelim şu mükerrer işine. Mükerrer sahtecilik falan değildir. Mükerrer; karar verecek delegenin ben iki adayı da dinlemek istiyorum, iki isim de aday olabilir demektir.

Ancak CHP tüzüğü buna izin vermiyor. CHP tüzüğü aday olacak kişi toplam delegenin yüzde onunun imzasını-onayını almalıdır diyor. Yine CHP tüzüğü delege ancak bir adaya imza verebilir diyor. Burada divan devreye giriyor. Divan kendisine gelen adaylık başvurularında bir delege birden fazla adaya imza vermiş ise, delegeyi divana çağırıp hangi adayı tercih ettiğini sorması, delegenin tercihine göre adaylık başvurusu yapan kişinin adaylık şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermesi gerekiyor. Adaylığı ilan edip, aday olma şartları yerine gelmiştir diyip, aday olarak konuşturduktan sonra mükerrer imza tartışması yapmak, divanın hatasıdır, yanlışıdır, kongreyi kamuoyunda tartışılır hale getirmiştir.

Muharrem İnce, lütufla adaylığı kabul etmiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bana verilen imzalar o tarafa sayılsın yazısıyla aday olmuş gibi anlaşılınca o zaman; diğer adaylara da aynı kolaylık neden sağlanmadı soruları kamuoyunu meşgul etmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzalardan 291 az oy alması, yeterli 127 imza yok denilen Muharrem İnce’nin 447 oy alması da kamuoyunun gündemi olmayı sürdürmektedir.

İkinci gün yapılan zorlu PM yarışında Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesini 10 kişi delerek PM’ye girmiş. Örgüt ve parti kamuoyunda sürekli tartışılan Mehmet Bekaroğlu ve Sezgin Tanrıkulu delegeden çizik yiyerek Kılıçdaroğlu’nun listesinden PM’ye girememiştir.

VEFASIZLIK MI? DİKKATSİZLİK Mİ?

12 Eylül darbecilerinin kapattığı CHP’yi yeniden açan, zorlu günlerden bugünlere getiren, geçirdiği rahatsızlık sonucu şu anda Almanya’da tedavi gören ikinci kurucu Genel Başkan, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın hiçbir posterinin, sözünün veya geçmiş olsun dileklerini ileten bir pankartın dövizin salonda olmaması kalpleri sızlatmıştır. Siyasette iddia ortaya koyanların birçoğunu siyasete kazandıran Deniz Baykal’ın yok sayılması vicdanları yaralamıştır. Konuşmaların başından geçmiş olsun demek yeterli gelmemiştir.

Deniz Baykal’dan esirgenen sahiplenme davranışı Enis Beberoğlu’ndan esirgenmemiştir. Veya Enis Berberoğlu’na gösterilen yüksek sahiplenme davranışı Deniz Baykal’a neden gösterilmemiştir. Enis Berberoğlu için boş koltuk bırakılırken, Deniz Baykal için neden boş bir koltuk bırakılmamıştır? Deniz Baykal da, Enis Berberoğlu gibi şu anda CHP milletvekili değil midir?

En kısa zamanda…

Deniz Baykal’a acil şifalar…

Enis Beberoğlu’na da özgürlük…