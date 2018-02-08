CHP Kurultayında demokrasi ve AKP medyası

Ergün Aydoğan

CHP 36. Olağan Kurultayını bitirdi ama tartışmaları bitmedi. Divan süreci doğru yönetti, yanlış yönetti… CHP kendi içinde yaşananları en üst düzeyde tartışıyor. Divan mükerrer imza tartışmalarının asli failidir. Süreci yanlış yöneterek Türkiye kamuoyuna iyi bir görüntü verememiştir. Bunlar doğrudur.

Ancak…

Tüm eksiklerine rağmen Türkiye’de demokrasinin işletilmeye çalışıldığı parti; CHP’dir…

Kurultayda dört aday iddia ortaya koymuş. CHP tüzük şartı olan yüzde on imzayı sağlayan iki isim Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce aday olarak yarışabilmiştir.

Sanki biz Türkiye’de yaşamıyoruz. Sanki biz diğer partileri bilmiyoruz. CHP’ye demokrasi dersi vermeye kalkanların kendi içinde ne kadar demokrasiye müsaade ettiklerini görmüyoruz. Şimdi bu sözde demokrasi kahramanları onlar gibi düşünmüyoruz diye siz ‘Türkiye diyemezsiniz, Türkiye demek bizim hakkımız’ da diyebilirler. Neyse…

Günlerdir her gün onlarca yazı, onlarca TV programı ile CHP’nin demokrasi anlayışını sorgulayanlar, demokrasi dersi vermeye kalkanlar AKP’ye, MHP’ye gelince tısss.

MHP’nin kongre süreçlerini anlatmaya bile gerek yok, tüm Türkiye gördü…

AKP’ye gelince. AKP’de herhangi bir kişinin ben AKP ilçe başkan adayı olacağım, ben il başkan adayı alacağım deme hakkı var mı? Olabilir mi? Cesaret edip biri çıktığında başına neler geldiğini yaygın medya gizlemeye çalışsa bile biliyoruz. Herhangi bir il, içe de aday ismi gündeme geldiği anda il, ilçe kongresi iptal ediliyor. İl, ilçe başkan adayı olmayı düşünenin başına gelmeyen kalmıyor.

Bırakınız il, ilçe başkan adaylık iddiası ortaya koymayı AKP’de; birisinin genel başkan iddiasıyla ortaya çıkması mümkün mü? Olabilir mi? Bırakınız kongre salonuna gelebilmeyi o anda normal yaşam sürdürme imkanı ortadan kalkar. Toplumdan tecrit edilir. Sokağa çıkamaz hale gelir, belki sınır dışı edilir…

Kardeş dedikleri, önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül farklı fikir beyan etti diye vatan haini! İlan edildi; demokrasinin gereği… Reis ne derse o olur demokratik kuralı gereği…

Dört büyükşehir; İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir belediye başkanlarının başlarına neler geldiğini gördük. Ne oldu? Reis bırakmalarını istedi, onlarda gönül rahatlığı ile bıraktılar. Öyle mi? Bu demokratik teamüllere uygun, öyle mi?

Yüzde elli oy almış başbakana bırak git demek; demokratik öyle mi?

Günlerdir köşelerinden, ekranlardan CHP’ye demokrasi dersi vermeye kalkan kalemşorlar…

Her gece ekranlardan CHP’yi demokratik olmamakla eleştiren iktidarın ekran gülleri…

Bu engin demokrasi anlayışınız AKP’ye gelince niye yok oluyor? CHP’ye yaptığınız eleştirilerin, tenkitlerin milyonda birini AKP’ye niye yapmıyorsunuz? Yapamazsınız…

Derdinizin demokrasi olmadığını biliyoruz. Derdinizin bütün eksik ve yanlışlarına rağmen AKP’yi savunmak, kutsamak, yüceltmek; göreviniz bu, bununla görevlisiniz.

CHP’ye gelince ne yaparsa yapsın; karalamak, kötülemek, yok saymak. Buda görevinizin bir parçası.

Elbette CHP’nin demokrasi konusunda çok temel eksikleri yanlışları var. Eksiklerin giderilmesi ve düzeltilmesi konusunda eleştiriler yapılacak, burada bir sorun yok. Sorun sanki bütün partiler eksiksiz demokrasiyi uyguluyor; bir tek CHP uygulamıyor, bu doğru değil.

Elbette ülkeyi kuran CHP, demokratik olacak, demokrasiyi de uygulayacak. Demokratik uygulamaları ile ülkeye örnek olacak.