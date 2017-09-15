CHP VE HDP’NİN SEÇİM İTTİFAKI

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Bazı çevreler tarafından CHP ile HDP arasında gelecek seçim lerde bir ittifak olup olmayacağı konusundaki tartışmalar devam ederken, bu tartışmaya yine bu iki partnin yetkilileri noktayı koydu.

Geçtiğimiz günlerde CHP’nin Çanakkale’de düzenlediği kurultay çalışmalarından sonra Ankara milletvekili Şenal Sarıhan tarafından hazırlanan raporun içeriğinde Kürt konusuna da yer verilmiştir. Bu raporda yer alan ifadelerde “Barış yüksek sesle, ısrarla talep edilmeli. Kürt fobisinden kurtulmalı, HDP ile güçlü bir ittifak kurulmalı” denilmekte. Raporun kamuoyuna açıklanmasından sonra CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP ile HDP’nin ittifakı sorulduğunda verdiği cevap “Biz CHP’yiz Kürk kökenli vatandaşlardan oy istiyoruz” şeklinde yuvarlak ibir ifade kullanmıştır. CHP genel başkan yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger’de “Demokrasi ve barışın canlanması için gerek HDP, gerekse diğer taraflar, kim olursa olsun aynı platformda bir araya gelmemiz lazım” diyerek HDP ile ittifakın gerçekleşmesi yönünde parti yetkililerinden birisi olarak olumlu görüş bildirmiştir.

HDP cephesine gelince parti sözcüsü Osman Baydemir ”HDP bu konuda çok açık ve nettir, kim elini uzatırsa HDP adalet, eşitlik, barış çabasının yanında olacaktır” diyerek kapıyı CHP’ye sonuna kadar açmıştır.

HDP’nin tutuklu Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ta Cumhuriyet gazetesinde yazdığı yazısında oda ittifaka taraftar olduğunu ifade etmiştir.

Her iki parti cephesinden gelen bu açıklamalar üzerine bazı yan kuruluşlarından da destek gelmeye başladı. PKK’nın lider kadrolarından KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu “CHP ile HDP’nin acilen bir ittifak cephesi kurması gerektiğini; AKP’ye karşı çıkan güçler bir araya gelmediği takdirde faşizme karşı duramaz hale gelir şeklinde ki ifadeleri, bize kurulacak iki partinin ittifakında Kandil’in de söz sahibi olduğunu ortaya koymuştur. Yani buda gösteriyor ki iki parti arasında resmi görüşmeler başladığında CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sadece HDP’nin kapısını çalmayacak; aynı zamanda kandil’in de kapısını çalarak Karayılan’la görüşmesi gerekecek.

CHP aynı hataya Erdal İnönü’nün genel başkanlığı döneminde 1991 yılında SHP olarak Kürt oylarıyla ayakta duran HEP ile ittifak yapmıştı. PKK terör örgütünün azdığı o yıllarda SHP’nin bu ittifakı seçmen tarafından tepkiyle karşılanmıştı. SHP listesinden milletvekili secilen Leyla Zana’nın meclis kürsüsünden Kürtçe yemin etmeye kalkıştığını henüz unutmuş değiliz. Bu seçimler de SHP Güneydoğu illerinden hatırı sayılır oy almasına rağmen, Karadeniz bölgesinde silinmiş, Trakya ve İstanbul’da büyük oy kaybına uğramıştı.