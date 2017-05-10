CHP YÖNETİMİ DİKKATE ALMADI, KAMUOYU TARTIŞIYOR

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Deniz Baykal önerilerini önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sonra, CNN-TÜRK TV’de kamuoyuyla paylaştı. CHP yönetimi rahatsız oldu. Belli çevrelerce maksatlı olarak; Abdullah Gül’e adaylık önerilmiş gibi lanse edildi…

Aynı günlerde Fikri Sağlar’ın disipline sevki gündeme geldi.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin çıkışları…

İzmir Milletvekili Parti sözcüsü Selin Sayek Böke’nin pekte, sürpriz olmayan istifası.

CHP’yi kamuoyunda tartışılır parti haline getirdi.

Oysa CHP’nin önceki genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın bugün kamuoyunun hatta TV’lere çıkan CHP sözcülerinin Deniz Baykal’ın görüşlerini tekrar eden açıklamalar yapmaları. Akıllara ister istemez şu düşünceyi getiriyor; Kemal Kılıçdaroğlu kendisiyle paylaşılan önerileri partinin yetkili organlarında değerlendirelim, olgunlaştıktan sonra gereğini yapalım deseydi, CHP’de bugün yaşananlar yaşanır mıydı?

CNN-TÜRK TV programında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a bundan sonra CHP ne yapacak sorusuna verilen cevap karşısında Ahmet Hakan; tamam, Deniz Baykal’da aynı şeyleri söylüyor…

YSK, kanunu yok sayan uygulamasıyla referandum, tartışmalı ve meşruiyet sorunuyla birlikte hukuki süreç devam ediyor olsa da; YSK onuçları ilan etti, resmi gazetede yayımlandı…

Şimdi yeni, önemli bir durum söz konusu, ne yapılmalı? CHP ne yapacak?

Deniz Baykal diyor ki; CHP yüzde 49’a önderlik yapmalıdır. CHP kurultayını toplasın, sadece CHP’nin kayıtlı üyeleri değil, diğer partilerin; ANAP, DYP, DP, SAADET, MHP üyelerinin katılımıyla bir aday çıksın. Yeni dönemde adayı toplum belirlesin. Dünyanın değişik ülkelerinde toplum buna benzer süreçler yaşamış, tartışmış, farklı yöntemler denemiş ve uygulanmış. Bizde de toplum bunu tartışsın. Toplumun geniş kesimlerinin katılımıyla aday belirlensin.

Sadece bu mu, değil. Belirlenen aday partinin başına geçsin. Yeni dönemde adayın arkasında güçlü parti desteği olmadan, başarı şansı zor…

Artık kendimizi parti özelinden kurtarmamız gerekir. Alışılmış siyasi reflekslerimizi bir kenara bırakalım, ortada yeni bir durum var.

Adayın tabandan yukarıya taşınması, toplumsal meşruiyet sağlanması lazım.

Aday seçildiği anda partisiyle bağını keseceğini ilan edebilir.

Söylenenler bu kadar mı? hayır.

Çıkan aday yüzde 49’un içinde bulunan bileşenlerle temas kursun, ilişkileri geliştirsin. Sadece o da değil. Yüzde 49’u yüzde 51 ve üzerine çıkaracak çalışmaları yapsın. Yardımcılarının sayısını önceden ilan etsin. Diğer partilerden ve değişik toplum önderlerinden yardımcılarını belirlesin. Gerekirse kamuoyuna ilan etsin.

Aday; tek adam anayasasını uygulamak için değil. Tek adam anayasasından kaynaklanan bazı yetkilerini kullanmayacağını kamuoyuna ilan etsin. Geçiş sürecinde; Anayasa Mahkemesine üye atamayacağını, yargılanmasını kolaylaştıracağını, bütçeyi yapmayacağını ilan ederek yola çıksın.

Hedefinin demokratik parlamenter sistemi esas alan; çoğulcu, katılımcı, tüm toplumu kucaklayan yeni bir anayasa yapmak olduğunu… Anayasayı değiştirecek yeterli Meclis çoğunluğu elde edilemezse, Meclis’te uzlaşıyla yeni anayasayı toplumun önüne koymalıdır.

Deniz Baykal bir konuştu; herkes bir tarafından aldı, söylenmeyenler söylenmiş gibi, önerilmeyenler önerilmiş gibi değerlendirildi. Objektif bakanlar ciddiye aldı, değerlendirdi; kamuoyu tartışıyor. Dikkatle bakıldığından, eleştirenlere siz ne öneriyorsunuz dediğinizde önerilenler; Baykal’ın önerileri ile örtüşüyor.

Hayır, çıksaydı bu tartışmaların daha büyüğü AKP’de yaşanacaktı. Yüzde 49, hepsi CHP’nin değil ama CHP en büyük taşıyıcı güç. CHP bu tartışmaların önünü kesebilirdi. Farklı önerilerle pozitif bir tartışma süreci yürütebilirdi olmadı, yapılamadı. Anlaşılan CHP yönetimi gücünü tahkim etme yöntemini benimsemeyi tercih etti…

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr