CHP'DE AYNI TAS AYNI HAMAM !

Ebru Oğuzhan Yeter

Partilere, siyasilere olan inancımı tamamen kaybetmişken, Kemalizmi, altı oku, Cumhuriyet Devrimleri’ni, CHP'nin kuruluş ilkelerini savunan Ümit Kocasakal ile biraz olsun, bir şeylerin değişebileceğine inanmaya başlamıştım, sonuç yine hüsran...

3 Şubat 2018 CHP 36. Olağan Kurultayı yapıldı. Günlerce delegelere duyurular, mesajlar, övgüler, eleştiriler yazıldı çizildi.

Sonuç ; kişisel çıkar ilişkileri, partiden çok kendi menfaatlerini kayırma, sahip olduğu koltuğu kaybetme endişesi ağır bastı ve beklenen sona ulaşıldı.

Geçmiş olsun CHP diyemiyorum çünkü geçmedi yeni başlıyor. Ve bu ağır yükün altindan nasıl çıkılır bilmiyorum.

Ülkenin bu kadar çok güvene, Kemalizme, Altı oka ihtiyacı olduğu bu günlerde, bu sonuç CHP için büyük bir kayıp olmuştur.

Yıllardır ‘’bu seçim çok önemli’’ ‘’ aman oylar bölünmesin’’ ‘’ oy gelsin de nereden gelirse gelsin’’ ‘’ tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz’’ söylemlerine uyarak, sorgulamadan bu günlere kadar geldik.

Demek ki bu kadar delege, ne Altı ok’u okuyup anlamış, ne Nutuk, ne Atatürk hakkında bilgi sahibi olmadan, delege olmanın ‘’ayrıcalığı’’ ile bencilliğinin esiri olmuştur.

Bugüne kadar oy kaygısı ile, pusulasını şaşıran CHP tabanı, gençlik kolları, kadın kolları şimdi oturup bir kez daha düşünsün.

Kimin delegesi, kimin gençliği, kimin üyesi olduklarına karar versinler.

Vicdanlarını bir kez de karşılarına alıp şunu sorsunlar...

Kaybedecek kaç seçim var önümüzde ?

Bazı şartlarda elde ettiğiniz, mal, makam, mevki, itibar gelecekte sizin bağımsızlığınızı kurtarmanıza yetecek mi?

Çıkarın yakanızdan Atatürk rozetlerini,

Almayın ağzınıza Cumhuriyeti, Demokrasiyi, Adaleti,

Sıkıca tutunun size uzanan iplere,

İçinizde ki işbirlikçilere yanaşın iyice,

Siz Anayasa değişirken kaybettiniz,

Siz Müfredat değişirken kaybettiniz,

Siz parti sözcüleriniz, bölücülük yaparken kaybettiniz,

Siz içinizde kaybettiğiniz Adalet’i yollarda ararken kaybettiniz,

Siz sizi sorgulayanları ihraç ederken kaybettiniz,

Siz AB’ci olmaktan yana tavır koyarken kaybettiniz,

Siz emperyalizmi mutlu ettiniz, ülke de kaybettiniz,

Siz Salı toplantılarında, Başbakan Kemal derken kaybettiniz,

Siz Altı Ok’u milletin bağrına saplarken kaybettiniz,

Siz Mustafa Kemal'in askeri olmadığınızda kaybettiniz,

Siz Kemalizm ve Antiemperyalizm diyemediğiniz için kaybettiniz...

Sonu başından belliydi.

Şim di ne mi olacak?

Onun bunun delegeleri ile, yeni kurultay heyecanı yaşayan CHP’de durum;

‘’Aynı tas, Aynı hamam’’