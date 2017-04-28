CHP’ye birer milyon mesaj atın

Eyüphan Kaya

Siyasetin tek bir amacı var/olmalı; o da bu halkı nasıl güven, huzur ve zenginlik içinde, duasını alacak düzeyde kaliteli bir hayatla yaşatabilirim sorusuna cevap olacak rasyonel politikalar üretmektir.

Ne bireysel menfaat,

Ne makam mevki hevesi,

Ne de ideolojik takıntılar bu amaca hizmet ediyor.

Parti farkı gözetmeksizin diyorum ki bazı vekiller ihale ödenek işlerindeki maharetiyle tanınırken, bir başkası da sonraki seçimde listeye girmek için yetkililere yağcılık adına elli takla atıyorlar. Dolayısıyla muhalif partilere karşı sert çıkış yapabiliyorlar, saldırgan bir dil kullanıyorlar ve insanımızın moralini bozabiliyorlar.

Bir kısmı da laiklik, milliyetçilik gibi denenmiş yanlışların ihyası peşinde koşuşturuyorlar ki ikisi de kendi başına belalı ve verimsiz yol yöntemlerdir. BM dahi ilahi öğretiyi tanımadığı için dünyaya huzur getirme yolunu bulamıyor. Peygamberlerin öğretilerine ihtiyacımız var.

Vatandaşım dinliymiş, dinsizmiş devletin ona bakış açısı değişemez, tam tersine vatandaşların inancını rahat yaşamaları için gerekli ortam ve imkan hazırlamak devletin vazifesidir.

Örneğin “Ben Müslüman’ım” diyen herkesin çocuğuna Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin hayatını öğretmelidir. Buna gerek yok demek kesinlikle fikir özgürlüğüyle açıklanamaz. Tam tersine buna karşı olmak bir kabahattir. Nice nice kimseler var ki şu ilahi kitabı okumaktan acizdirler gayrı müslimler beni enterese etmez ama Müslüman çocuğunu Kitbullahı okumaktan mahrum bırakmamalıdır. Dolayısıyla bu imkanı vatandaşa vermek, sağlamak devletin başta gelen görevlerindendir.

Ya milliyetçiliğe ne demeli Fransız’ın insanlık başına ne belalar getirdiği milliyetçiliği, Alman Nazizm’i lanetlenmiş bir düşünce olarak dururken, insanlığın başına ırkçılık vesilesiyle yeni belalar açmak akıl karı olmasa gerek.

Şimdi ben CHP üyelerine sesleniyorum, Diğer duyarlı vatandaşlara sesleniyorum ve diyorum ki gelin bir milyon mesajla şu CHP yönetimini uyarın.

Artık yapıcı bir muhalefet yapsın diye.

*Referandum sonucunu oraya buraya şikayet etmekten vazgeçsin,

*Kabul edilen bu anayasal paketin uyum yasalarına katkı versin, içini doldursun,

*Seçim yasalarını mecliste uygulanabilir hale getirmek için mesailerini sarf etsin.

*Bu saldırgan tutumundan vazgeçsin çünkü karanlığa kurşun atmaktan bir farkı yok.

*İktidara alternatif olmak için çalışıp çabalasın, artık eskisi gibi hilelerle hükümet olma fırsatı yok.

*Siz bu halka ne vereceksiniz? Ne getireceksiniz? Ne götüreceksiniz? Bu sorulara cevap oluştursun.

*Artık Atatürkçülük, Kemalist düzen, laiklik gibi meselelerle ülke gündemini meşgul etmesin.

*Hele hele Referandumu AİHM’e şikayet etmek tamamen sakat ve CHP’ye yakışık kalmıyor. Böyle kaba kabahatler yapmasın.

*Dünya ölçülerinde muhalefetini yapsın

*Ekonomi, Enerji ve Ahlak konusunda projeler üretsin.

Varsa diğer eksikleri de siz tamamlayın ama ne edip edelim siyaseti iktidarıyla muhalefetiyle uyarmaya çalışalım.

Benden söylemesi.