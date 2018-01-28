CHP’YE YAZIK OLUYOR

Mevlüt Mürsel Uzun

CHP Şubat ayı başında genel başkanını seçecek. Bu göreve şimdiden dört aday talip. Kemal Kılıçdaroğlu’nu safdışı bırakmak biraz zor gibi görünüyor. Çünkü parti delegelerinin birçoğunu kendi özel kimliğine göre ayarlamıştır.

Eski genel başkan Deniz Baykal’dan görevi FETÖ senaryosuyla devralan Kemal Kılıçdaroğlu bugün bu partiyi tanınmaz hale getirmiştir. Söze nüfusu 15 milyon olan İstanbul’a il başkanı olarak seçtirdiği PKK ve DHKP-C hayranı Canan Kaftancıoğlu ile başlamak istiyorum. Gezi olaylarında polise taş atması, emniyet teşkilatına katiller sürüsü demesi, devletimizi seri katillikle suçlaması, diaspora ağzıyla 1915’de Osmanlı Devletini soykırımla suçlaması velhasıl bu bayanın dosyası oldukça kabarıktır. Böyle birinin il başkanı olarak seçimle de olsa göreve getirilmesi parti adına hiç de doğru olmamıştır. Bu duruma isyan eden CHP tabanı “Partimiz işgal altında” diyerek genel merkezin tutumuna karşı tepki göstermiştir. Hani bizde bir söz vardır “Üzüm üzüme baka baka kararır” diye işte bu bayanda genel başkanı Kılıçdaroğlu’nu kendisine örnek alarak terör örgütlerine karşı ilgi duyan biri haline gelmiştir. Nitekim Kılçdaroğlu’da PYD’liler için özgürlük savaşçıları, PKK’lılar için arkadaş, FETÖ’cüler için mağdurlar, 15 Temmuz kahramanları için militanlar dememişmiydi? Bugün Afrin harekatında TSK’ne filen yardımcı olan Özel Suriye ordusuna genel başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz ABD ağzıyla konuşarak militan demesi büyük tepki çekmiştir.

CHP ’yi Atatürk’ün çizgisinden uzaklaştıran sadece ne genel başkan Kılıçdaroğlu’dur, nede İstanbul’a il başkanı seçilen Canan Kaftanoğlu’dur. CHP milletvekili Zeynep Altıok meclis de ki odasında Atatürk’ün posterini indirerek hendek kazan PKK’lılara arka çıkmış olması, CHP milletvekili Eren Erdem “Eğer İran’la Türkiye karşı karşıya gelirse İran’ın safında yer alırım” demesi, CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın FETÖ’nün para destekçisi Koza İpek Holdinge kayyuma devri sırasında hüngür hüngür ağlaması, CHP milletvekili Barış Yarkadaş FETÖ ve PKK medyasının kapatılmasına karşı çıkması, CHP’li Ümit Kocasakal’ın Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı katleden DHKP-C’li teröristin beresini giyerek poz vermesi, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve aynı partinin milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin PKK’lının cenazesine katılarak gözyaşı dökmeleri bu partiye mensup olanların kimler hesabına siyaset yaptıklarını ortaya koymaktadır.

CHP’yi kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhu şadolsun, keşke yerinden kalksa da kurduğu partinin bugün ne hallere düşürüldüğünü bir görseydi.