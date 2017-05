Chughtai Sanat Ödülleri Töreni Bursa’da düzenlendi

Abdul Akbar

Bursa’daki lise öğrencileri Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliği ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak olarak düzenlenen Chughtai Sanat yarışmasına coşkulu bir biçimde katıldı. Bu yılki yarışmanın teması “Pakistan’da Türk mirası” idi. Bursa Kültür ve Turizm Müdürlüğünün manzaralı çimenliğinde düzenlenen ödül törenine Bursa Valisi, Bursa Belediye Başkan Yardımcısı, Pakistan’ın Fahri Başkonsolosu ve diğer saygıdeğer Türk davetlilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci, öğretmen ve aile katılmıştır.

Temaya uygun olarak, bir jüri 1paneli tarafından 41 resim ön elemeye alınmış ve son olarak 9 resim üç kategoride ödüle layık görülmüştür. Nilüfer Zeki Müren Güzel Sanatlar Okulundan Eren Uysal’ın resmi birincilik ödülünü kazanırken, aynı okuldan Ayşe Betül Mustafaoğlu ve Zeynep Naz Karagöz’ün resimleri ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanmıştır.

Ödül töreninde konuşan Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sohail Mahmood Chughtai Sanat Yarışmasının katılımcılarının yeteneklerini, sıkı çalışmasını ve derin düşüncesini övmüş ve ödülleri ve Ayrıcalık Belgelerini kazanan öğrencileri tebrik etmiştir. Kendisi Pakistan’ın tanınmış ressamı Abdul Rehman Chughtai’nin – Dünyaca tanınmış bir minyatürcü – adını taşıyan ve yılda bir kez yapılan bu resim yarışmasının 6’ncısı olduğunu söyledi. Büyükelçi böyle olaylar ve aktiviteler aracılığıyla genç nesillerin örnek Pakistan-Türkiye ilişkileri geleneğini daha yakından tanıyacağının altını çizdi – ortak bir kadere, kültürel ve dilsel yakınlıklara ve paylaşılan bir tarihe dayalı olarak – ve her iki milletin her zaman birbirinin yanında duracağını belirtti.

Büyükelçi Sohail Mahmood aynı zamanda 2017 yılının “Pakistan-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı” olduğunu vurguladı. Kendisi bu kilometre taşının uygun bir biçimde kutlanması için Bursa’da daha fazla kültürel olay düzenleneceği yönündeki umutlarını da ifade etti. Pakistan’ın Bursa Fahri Başkonsolosu Murat Tarman’a teşekkür eden Büyükelçi Sohail Sayın Tarman’ın göreve gelmesinden bu yana çeşitli alanlarda Pakistan-Bursa işbirliğinin belirgin şekilde arttığını belirtti.

Bursa Valisi Sn. İzzettin Küçük Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yüzyılların ötesine gittiğini vurguladı ve Türk halkının Pakistan halkının Türk Bağımsızlık Savaşında yaptığı yardımları hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Kendisi iki ülkenin bayraklarının benzer olduğunu, ikisinde de hilal ve yıldız olduğunu söyledi. Kendisi Bursalı öğrencilerin yarışmaya katılımını derinden övdü ve böyle olayların genç nesli yüzyıllar boyunca süren kardeşlik hakkında eğittiğini söyledi.

Fahri Başkonsolos Sn. Murat Tarman Pakistan ve Bursa arasındaki iş bağlarını daha da geliştirmek için bir rol oynamaktan onur duyacağını söyledi. Kendisi aynı zamanda daha fazla kültürel olay düzenlemek için yakından isteklerini ifade etti.

Bursa’ya yaptığı ziyaret sırasında, Büyükelçi Sohail Mahmood aynı zamanda Vali İzzettin Küçük’ü ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karlık’ı da ayrı ayrı ziyaret etti. Bursa ve Pakistan arasındaki ticaret, yatırım, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğini daha da yoğunlaştırmak için görüş alışverişinde bulunuldu.

Chughtai Art Awards Ceremony held in Bursa

High school students in Bursa enthusiastically participated in the Chughtai Art competition, organized by the Pakistan Embassy in Ankara in collaboration with Turkey’s Ministry of National Education. The thematic focus of the competition this year was, “Turkish Heritage in Pakistan.” The awards ceremony, held in the picturesque lawn of Bursa’s Department of Culture and Tourism, was attended by the Governor of Bursa, Acting Mayor of Bursa, Pakistan’s Honorary Consul General, and other Turkish dignitaries, besides a large number of students, teachers, and families.

Consistent with the theme, a total of 41 paintings were shortlisted for consideration by a panel of judges, and nine paintings were finally selected for prizes in three categories. The painting by Mr. Eren Uysal of Nilüfer Zeki Müren Fine Arts School won the first prize, while those by Ms. Ayşe Betül Mustafaoğlu and Ms. Zeynep Naz Karagöz of the same school received second and third prizes, respectively.

Speaking at the Awards Ceremony, Pakistan’s Ambassador to Turkey Sohail Mahmood appreciated the talent, hard work and deep thinking of the participants of the Chughtai Art competition, and congratulated the students who won prizes and Certificates of Distinction. He informed that this was the 6th Edition of the annual painting competition in Turkey, named after Pakistan’s outstanding painter Abdul Rehman Chughtai -- a world-renowned miniaturist. The Ambassador underscored that through such events and activities, the younger generation would be better acquainted with the illustrious tradition of close Pakistan-Turkey relations -- based on common faith, cultural and linguistic affinities, and shared history -- and of both nations always standing by each other.

Ambassador Sohail Mahmood also underlined that 2017 marked the “70th year of Pakistan-Turkey Diplomatic Relations.” He hoped that more cultural events could be organized in Bursa to celebrate this milestone in a befitting manner. Thanking Honorary Consul General of Pakistan in Bursa Murat Tarman, Ambassador Sohail said that since Mr. Tarman’s appointment, Pakistan-Bursa cooperation in diverse fields had gone up significantly.

Governor Bursa İzzettin Küçük emphasized that the brotherly relations between Pakistan and Turkey went back centuries and added that the Turkish people would never forget the help of the people of Pakistan for the Turkish War of Independence. He noted that the flags of the two countries were similar, both having crescent and star. He deeply appreciated Bursa students’ participation in the competition saying that such initiatives educated the younger generation about our centuries-old brotherhood.

Honorary Consul General Murat Tarman said he would be honoured to play a role in further promoting business ties between Pakistan and Bursa. He expressed keen desire to help organize more cultural events as well.

During his visit to Bursa, Ambassador Sohail Mahmood also separately called on Governor İzzettin Küçük and Acting Mayor Abdülkadir Karlik. Views were exchanged on further intensifying the trade, commercial, investment, educational and cultural cooperation between Bursa and Pakistan.