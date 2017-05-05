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Çığ Kültür Sanat Derneği’nin 1. yıl etkinliği Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirildi

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Çığ Kültür Sanat Derneği’nin 1. yıl etkinliği Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirildi
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Biz kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği ve eşit yaşadığı bir Türkiye istiyoruz ve bunun da Cumhuriyet ve demokrasi ile olacağını biliyoruz. Onun için Cumhuriyete ve Mustafa Kemal’e sarılıyoruz”

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Çığ Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği “1. Yıl Etkinliği”ne ev sahipliği yaptı. Musa Eroğlu’nun da katıldığı etkinlik türkü şölenine dönüştü.

 

Çığ Kültür Sanat Derneği’nin 1. yıl etkinliği Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Yıl boyunca ustalardan eğitim alan kursiyerlerin, hocalarıyla birlikte verdiği konser, türkü şölenine dönüştü.

Türk Halk Müziği’nin büyük ustalarından Musa Eroğlu’nun onur konuğu olarak katıldığı gecede, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de halk müziğine gönül verenleri yalnız bırakmadı.

 

HAK’KA İNSANDAN YÜRÜNÜR, HAK İNSANDA GÖRÜNÜR

Çığ Kültür Sanat Derneği Kurucusu Mustafa Özarslan’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de kısa bir konuşma yaptı. “Küçük yaşlardan itibaren Musa Eroğlu, Arif Sağ, Yavuz Top, Muhlis Akarsu gibi ustaların muhabbetlerinde bulunma imkanı buldum ve benliğimi kazanmamda böyle bir şansım oldu” ifadeleriyle sözlerine başlayan Taşdelen; “Bu büyük ustalar bizi biz yapan değerlerdir. Çünkü biz, bütün evren semah döner diyen, Hak’ka insandan yürünür Hak insanda görünür denilen ve insan sevgisine dayanan bir kültürün parçalarıyız. Biz, insanı böyle sevdik, Allah’a bu yoldan gittik” şeklinde konuştu.

 

TAŞDELEN: “CUMHURİYETE VE MUSTAFA KEMAL’E SARILIYORUZ”

Yüreğinde insan sevgisi olan hiç kimsenin yenilmeyeceğinin, uygarlığın her zaman özgürlüğe doğru aktığının altını çizen Taşdelen, “Biz kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği ve eşit yaşadığı bir Türkiye istiyoruz ve bunun da Cumhuriyet ve demokrasi ile olacağını biliyoruz. Onun için Cumhuriyete ve Mustafa Kemal’e sarılıyoruz” diye konuştu. Konuşmasının ardından Taşdelen’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi sunuldu.

 

EROĞLU: “SANATIN HERBİR DALIYLA UĞRAŞMALIYIZ”

Mustafa Özarslan, Ersin Perçin, İlker Çakmak, Deniz Arslanbaş, Uğur Tezcan ve Ador Hooyar’ın seslendirdiği halk müziğinin en güzel örnekleri ile salonu dolduran vatandaşlar, keyifli dakikalar yaşadı. Büyük usta Musa Eroğlu da sahnede üç türkü seslendirdi. “Eğer bir büyük çağa ulaşmak istiyorsak sanatın her bir dalıyla uğraşmalıyız. Başka şansımız yok” ifadelerinde bulunan Eroğlu, “Ölüm Ardıma Düşüp”, “Telli Turnam” ve “Dom Dom Kurşunu” adlı türküleri türkü dostları için seslendirdi. Müzik ziyafeti koro dinletisi, bağlama, piyano, gitar ve erbane dinletileri ile sürdü.  

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