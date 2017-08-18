Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu Kahramankazan'ı ziyaret etti

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, FETÖ darbe girişimi sırasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'a geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk , çiçekle karşıladığı misafirine ilçe halkının darbecilere karşı verdiği destansı mücadeleyi anlattı.

FETÖ darbe girişimi nin engellenmesi sırasında verdiği destansı mücadele sonrasında, TBMM tarafından "kahraman" unvanına layık görülen Kahramankazan'a anlamlı bir ziyaret daha gerçekleşti. Ardahan’ın Çıldır ilçesi Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü makamında ziyaret etti. Ertürk, misafirini çiçeklerle karşıladı. Ertürk, Başkan Azizoğlu’na, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadele sırasında neler yaptıklarını anlattı. Ertürk, daha sonra misafirine Kahramankazanlı 15 Temmuz şehitleri ve terörle mücadele sırasında şehit olan Kahramankazanlı güvenlik görevlilerinin anısının yaşatıldığı Şehitler Köşesi'ni gezdirdi. Ertürk, daha sonra misafirine ziyaret anısına Kahramankazan’a özgü el yapımı bir bakır fincan takımı hediye etti.

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