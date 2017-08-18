Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu Kahramankazan'ı ziyaret etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, çiçekle karşıladığı misafirine ilçe halkının darbecilere karşı verdiği destansı mücadeleyi anlattı.
FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında verdiği destansı mücadele sonrasında, TBMM tarafından "kahraman" unvanına layık görülen Kahramankazan'a anlamlı bir ziyaret daha gerçekleşti. Ardahan’ın Çıldır ilçesi Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü makamında ziyaret etti. Ertürk, misafirini çiçeklerle karşıladı. Ertürk, Başkan Azizoğlu’na, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadele sırasında neler yaptıklarını anlattı. Ertürk, daha sonra misafirine Kahramankazanlı 15 Temmuz şehitleri ve terörle mücadele sırasında şehit olan Kahramankazanlı güvenlik görevlilerinin anısının yaşatıldığı Şehitler Köşesi'ni gezdirdi. Ertürk, daha sonra misafirine ziyaret anısına Kahramankazan’a özgü el yapımı bir bakır fincan takımı hediye etti.
Türkiye’yi temsil eden ilçeyiz
Azizoğlu, Kahramankazan halkının 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadele ile destan yazdığını belirterek, "Tüm Türk Milleti'nin vatanın her yerinde verdiği bu onurlu direnişiniz asla unutulmayacak" dedi.
Ertürk de, Kahramankazan'ın 15 Temmuz'un ardından Türk Milleti'nin gösterdiği kahramanlığın sembolü olarak kahraman unvanına layık görüldüğünü ifade ederek, "Bu unvan ilçemizin şahsında 81 il ve 957 ilçeye verilmiştir. Tüm Türkiye'ye verilmiştir. Artık Kahramakazan tüm Türkiye'yi temsil eden bir ilçedir. Bu gururu ve bu unvanın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincini ömrümüzün sonuna kadar taşıyacağız" diye konuştu.
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