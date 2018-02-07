ÇİN'DE BİR ÜNİVERSİTE. ACABA KİM KURMUŞ?

Bülent Ertekin

Bir bilmecem var çocuklar.

Haydi sor sor.

Çayda, kahvaltıda yenir.

Acaba nedir nedir?

diye başlayan bir reklam vardı bilirmisiniz. Eminim benim gibi yaşı ellinin üzerinde olanlar bunu gayet rahatlıkla bilir. Cevabını, reklama gireceği için yazmıyorum.

Bilenler biliyor, bilmeyenler de bilenlerden öğrenebilir.

Bunu niye yazdım derseniz?

Bilmece mi desem, yoksa bir genel kültür sorusu mu?

Bilmece yâda genel kültür. Soru şu.

Çin'de Osmanlı'nın kurduğu bir üniversite var mı?

Varsa kim yapmış?

Üniversitenin adı nedir?

Ammada kazık soru sordum haaa demi? Neyse, biz en iyisi saç baş yoldurmadan cevabını verelim.

CEVAB:

ÇİN'DE, OSMANLI'NIN KURDUĞU BİR ÜNİVERSİTE VAR.

KURAN: OSMANLI DEVLETİ

YAPTIRAN: 2.ABDULHAMİTHAN

ADI: DARU'L-ULUMİ'L- HAMİDİYYE

Yani bizim anlayacağımız ifade ile

----PEKİN HAMİDİY ÜNİVERSİTESİ---

Ecdad, uzak dememiş, bunlar küffar dememiş taaa uzak diyarlara üniversiteler açmış.

Ne işi vardı değil mi?

Bugün AFRİN OPERASYONU (ZEYTİN DALI) yani sınırlarımızın ve ülkemizin bekası, huzur ve sükunu için yapılan bir OPERASYONU ANLAYAMAYAN,

ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKEN

ZİHNİ MELEKELERİ GELİŞMEMİŞ DUNKOFLARIN bunu

ANLAMASI NE KADAR DA ZOR DEĞİL Mİ?

İşte Osmanlıyı Osmanlı yapan, onun bu uzak görüşlülüğü, feraseti ve ilâhi kelimetullah bilinci ile dünyanın her bir tarafına islamın sancağını taşıma ve göklerine dikme şuurudur.



2.Abdulhamit Han'ın PEKİN’DE 1908’DE KURDURDUĞU VE HALA AYAKTAKİ HAMİDİYE ÜNİVERSİTESİ ONUN

ÇİN’E VURDUĞU MÜHÜRDÜR.



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Bir yıl süren çalışmaların ardından, 1908’de gözyaşları ve dualarla açılır Daru’l-Ulûmi’l-Hamidîyye (Pekin Hamidiye Üniversitesi). Okul kısa zamanda Osmanlı-Çin ilişkilerinde bir doping etkisi oluşturur. Bir bakıma iki toplumu birbirine bağlar. II. Abdülhamid Han’ın 19. yüzyılın imkanlarıyla, Batı’nın düşmanlığına rağmen dünyanın öbür ucunda açtırdığı bu eğitim müessesesi Çinli Müslümanları İstanbul ve Halife’ye bağlar adeta.



Okulun açılmasının ardından Çin’de değişen atmosferi Paris’e şöyle bildiriyordu Fransa’nın Pekin Büyükelçisi: “1908’de II. Abdülhamid adına açılan ve kapısında Osmanlı bayrağı dalgalanan eğitim müessesesinin ardından Çin’de yaşayan Müslümanlar yalnız Abdülhamid’den bahsetmekte ve ona övgülerde bulunmaktadır. Şüphe yoktur ki bu neticeler İslam dininin öğrettiği erdem ve faziletin bir neticesidir.”



Pekin Huizu (Çin Müslümanları) Tarih ve Kültür Araştırma Bölümü Başkanı Yang HaiHaipeng, o günkü şartlarda Hamidiye Üniversitesi’nin açılmasını mühim bir olay olarak değerlendiriyor. Tarihçi HaiHaipeng, aradan geçen 101 yıla rağmen okulun dersliklerinin Çinli Müslümanların hassasiyeti sayesinde ayakta kalabildiğini belirtiyor: “1907’de İstanbul’dan gelen iki Türk hoca, İmam Haoren ile görüşüp o zamanki adıyla bir ‘İslami Öğretmen Yetiştirme Enstitüsü’nü inşaya girişir. Türk kaynaklarında Hamidiye Üniversitesi olarak geçen, Pekin’deki Niujie Camii’nin arkasındaki bir dönüm alan üzerinde bulunan bu 3 sınıflı okul bugün hala ayakta.”



1908’in sonunda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Türk hocalar Çin’den ayrılınca, üniversiteye bölgedeki Müslümanlar sahip çıkar. Bir müddet sonra hoca yokluğundan üniversite ilkokul olarak kullanılır. Ancak 1949’daki Mao devriminin ardından Arapça ve dinî eğitime son verilir, sadece Çince eğitime imkan tanınır. Sultan II. Abdülhamid Han’ın kurdurduğu Hamidiye Üniversitesi’nin bir dersliği bugün hala faaliyette. Cami cemaati isteyen gençlere gönüllü olarak din dersi veriyor bu sınıfta. Zira, okulun yaşına rağmen sınıfların durumu oldukça iyi. Zaman içinde okuldaki Osmanlı motifleri silinse de İslami mimari olduğu gibi duruyor.

(haberler.com)



AH DEDE....

VAH DEDEEE...

SİZ NEYMİŞ SİNİZ?

Bir yandan Anadoluyu DEMİR AĞLARLA ÖR

Diğer yandan OKUMA SEFERBERLİĞİ BAŞLAT

Diğer yandan İÇERİDEKİ HAİNLERLE UĞRAŞ

Vs...Vs...Vs..

Birde kalk taaaaaa ÇİN'e git.

Ne işiniz vardı orda be dede?

Seni, sizleri tanıdıkça

HAYRANLIĞIM,

MUHABBETİM,

SEVGİM,

SADAKATIM,

Kat ve kat artıyor.

Haaa.

Acaba hala ayakta olan bu ÜNİVERSİTE için TİKA veya VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün bir çalışması varmıdır?

Yâda bilen var mı?

Selam ve dua ile..