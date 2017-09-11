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Cinnah Caddesi Kırkpınar Sokağı'nın girişinde bulunan Bilgi Erişim Merkezi’nde kayıtlar devam ediyor

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Cinnah Caddesi Kırkpınar Sokağı'nın girişinde bulunan Bilgi Erişim Merkezi’nde kayıtlar devam ediyor
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN;YAŞLI VE GENÇLERİN TEKNOLOJİ, İNTERNET VE DİLKURSLARINA KATILDIĞI BİLGİ ERİŞİM MERKEZİ’NDEKAYITLAR DEVAM EDİYOR..

Büyükşehir Belediyesi'nin Cinnah Caddesi'nde bulunan ve yaşlılar ile gençlerin, teknoloji, internet ve dil kurslarından yararlandığı Bilgi Erişim Merkezi’nde kayıtlar devam ediyor. Merkez'de eğitime, Ekim ayının ilk haftası başlanacak.

Gençlerin de yararlandığı merkeze, “öğrenmenin yaşı yok” diyen, aralarında çok sayıda emeklinin de bulunduğu, keşfetmeye, eğitime her zaman açık, 60 yaş üstündeki kişiler ilgi gösteriyor.

Çankaya Cinnah Caddesi Kırkpınar Sokağı'nın girişinde bulunan alt geçitte hizmet veren ve 30 kişilik iki sınıftan oluşan Bilgi Erişim Merkezi’nde, her öğrenciye bir bilgisayar düşüyor. 3 aylık dönemler halinde verilen derslere üyeler, haftada 2 gün 2’şer saat katılıyor. Merkezde, “teknoloji, temel bilgisayar, word, photoshop, facebook-twitter, photo story, power point-excel, Fransızca ve İngilizce” branşlarında eğitim yapılıyor.

Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi'nde, derslerin yanı sıra çok çeşitli geziler de düzenleniyor. Her ay periyodik olarak 2 kez Devlet Tiyatrolarına da giden üyeler, sinema günlerinin yanı sıra önemli gün ve haftalarda düzenlenen seminerlere katılıyor. Merkez bünyesinde, kent içinde ve dışında tarihi ve turistik yerler ile müze, kurum, park ve buna benzer birçok  yere de geziler gerçekleştiriliyor. 

Merkeze, 408 ve 413 numaralı EGO otobüsleriyle ulaşılabiliyor. Kimlik fotokopisi ve 2 fotoğrafla üye kaydı yapılan Merkez hakkında ayrıntılı bilgi, 440 52 18 No'lu telefonlardan alınabiliyor.

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