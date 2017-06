“Cinnah Genç Yazarlar Ödülleri” için tören düzenlendi

“Cinnah Genç Yazarlar Ödülleri” makale yarışmasının ikincisi için ödül töreni Ankara’da düzenlendi. Türkiye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bu olayın baş konuğuydu.

Adını Pakistan’ın kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah’tan alan ödüller Pakistan Büyükelçiliği ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen bir girişim sonucunda verildi. Bu yılki yarışmanın teması “Son Gelişmeler Işığında Pakistan Türkiye Kardeşliği” idi.

Törende bir konuşma yapan Bakan İsmet Yılmaz, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin tarihte derin kökleri olduğunu ve dünyada çok az benzerinin bulunduğunu söyledi. Kendisi Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi liderlerin Pakistan ve Türkiye’nin kaderini değiştirdiğini ekledi. Benzer şekilde, Pakistan’ın ulusal şairi Muhammed İkbal ve onun Türkiye’deki çağdaşı Mehmet Akif Ersoy gibi büyük fikirlere sahip kişiler halklara zor zamanlarında umut vermiştir. Bakan Yılmaz Pakistan ve Türkiye’nin tarih boyunca birbirlerini desteklediğini ekledi ve Türkiye’nin Pakistan halkının Türk Kurtuluş Savaşına verdiği desteği asla unutmayacağını vurguladı. Kendisi aynı zamanda eğitim alanında büyüyen ikili işbirliğine vurguda bulundu ve 1,200’den fazla Pakistanlı öğrencinin Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarına devam ettiği bilgisini verdi.

Büyükelçi Sohail Mahmood konuşmasında Cinnah Genç Yazarlar Ödülünün Büyükelçiliğin kamu diplomasisi çabalarının anahtar bir özelliği olduğunu söyledi. Kendisi yarışmaya katılan öğrencileri derin düşüncelerinden, yüksek kalitedeki bilgilerinden ve tutkularından ve makalelerindeki bakış açısından dolayı kutladı ve öğrencilerin çabalarını Pakistan-Türkiye ilişkisine yapılan değerli bir katkı olarak nitelendirdi. Büyükelçi Sohail Mahmood Büyükelçiliğin bu Yıllık Ödülleri organize etmesindeki amacının daha genç nesillere erişmek olduğunu ve her iki milletin her zaman omuz omuza durduğu şanlı gelenekleriyle tanıştırmak olduğunu söyledi – bu Bağımsızlık Savaşlarına verilen destek, depremler ve seller sonrasındaki yardımlar veya Kıbrıs ve Keşmir meselesindeki dayanışma olabilirdi. Kendisi bu seneki yarışmanın özel bir önem taşıdığını çünkü her iki ülkenin 2017’yi “Pakistan-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı” olarak kutladığını söyledi. Büyükelçi ekledi ki, bu kutlamaların bir parçası olarak her iki ülke eş zamanlı olarak ülkelerinin milli şairleri temalı ortak bir posta pulu çıkaracaktır, mesela Mehmet Akif Ersoy ve Allama Muhammad Iqbal gibi.

Daha öncesinde, Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık açılış konuşmasında yarışmanın Türkiye’nin her yerindeki lise son sınıf öğrencilerine duyurulduğunu söyledi. Yarışmada 43 ilden 69 makale alınmıştır.

Malatya Sedrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Fatma YILDIRIM yarışmada birinci oldu; Etimesgut Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesinden Elif KUYUMCU ikinci sırayı aldı ve Konya Karatay Dolapoğlu Anadolu Lisesinden Burak ÇETİN üçüncülük ödülünü aldı. İzmir Kemalpaşa Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ayşe Beyza Nur MİNTAŞ, Kahramankazan Akıncı Anadolu Lisesinden Hakan KEMAL ve Kocaeli Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu Lisesinden Dilara ALBAYRAK “Mansiyon” ödüllerinin sahibi oldu.

İzleyicilere Pakistan ve Türkiye hakkında belgesel sunumlar da gösterildi. Parlamento Üyesi ve Pakistan-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta, Parlamento Üyesi ve Pakistan-Türkiye Kültür Derneği Başkanı Burhan Kayatürk, Milli Eğitim Bakanlığından kıdemli yetkililer, çeşitli Türk kurumlarının temsilcileri ve Pakistan topluluğu olaya katıldı.

Awards Ceremony for “Jinnah Young Writers Awards” held in Ankara

Awards ceremony for the second edition of “Jinnah Young Writers Award” essay competition was held in Ankara. Turkey’s Minister for National Education Ismet Yilmaz was the chief guest on the occasion.

The Award, named after the Founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, is the initiative of the Pakistan Embassy, organized in collaboration with the Ministry of National Education of Turkey. The theme for this year’s competition was “Pakistan-Turkey Brotherhood and Recent Developments.”



Speaking on the occasion, Minister Ismet Yilmaz said that the unique Pakistan-Turkey relations were deep rooted in history and had few parallels in the world. He added that leaders like Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Gazi Mustafa Kemal Atatürk had changed the fate of Pakistan and Turkey. Similarly, persons with great ideas like Pakistan’s national peot Muhammad Iqbal, and his Turkish contemporary Mehmet Akif Ersoy, gave hope to the people during difficult times. Minister Yilmaz added that Pakistan and Turkey had supported each other throughout history, emphasizing that Turkey will not forget the support given by the people of Pakistan to the Turkish war of independence. He also highlighted growing bilateral cooperation in the education field and informed that over 1,200 Pakistani students were currently enrolled in institutions of higher learning in Turkey.

Ambassador Sohail Mahmood, in his remarks, said Jinnah Young Writers Award was a key feature of the Embassy’s public diplomacy efforts. He felicitated the participating students for their deep thinking, high quality information, and passion and perspective contained in the essays and termed their efforts as a valuable contribution to the Pakistan-Turkey relationship. Ambassador Sohail Mahmood underlined that the Embassy’s endeavor in instituting this annual Award was to reach out to the younger generation and acquaint them with the glorious tradition whereby both nations always stood by each other shoulder-to-shoulder -- be it support in the Wars of Independence, or assistance in the face of earthquakes or floods, or solidarity on Cyprus and Kashmir. He added that holding the competition this year was of special significance as both countries were celebrating 2017 as the “70th Year of Pakistan-Turkey Diplomatic Relations.” The Ambassador added that as part of these celebrations, both countries would simultaneously issue a joint postal stamp with a thematic focus on both countries’ national poets i.e. Mehmet Akif Ersoy and Allama Muhammad Iqbal.

Earlier, Director General of EU and International Relations of the National Education Ministry Funda Kocabiyik in her welcome speech said the competition was announced for all the senior high school students throughout Turkey. A total of 69 short-listed essays were received for the competition from 43 provinces.

Fatma YILDIRIM of Malatya Sedrettin Konevi Anadolu İmam Hatip High School secured first position; Elif KUYUMCU of Etimesgut Şehit Velit Bekdaş Anadolu High School secured second position; while Burak ÇETİN of Konya Karatay Dolapoğlu Anadolu High School clinched third position. Essays written by Ayşe Beyza Nur MİNTAŞ of İzmir Kemalpaşa Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip High School, Hakan KEMAL of Kahramankazan Akıncı Anadolu High School, and Dilara ALBAYRAK of Kocaeli Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu High School were awarded the “Honorable Mention.”

Brief introductory documentaries on Pakistan and Turkey were also shown to the audience. Member Parliament and Chairman of Pakistan-Turkey Parlıamentary Friendship Group Muhammet Balta, Member Parliament and Chairman Pakistan-Turkey Cultural Association Burhan Kayaturk, senior officials of the Ministry of Education, representatives of various Turkish institutions, and Pakistan community attended the event.