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Clinique Cilt Bakım Alışkanlıklarını Değiştiriyor

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Clinique Cilt Bakım Alışkanlıklarını Değiştiriyor
Cilt bakım setleri, makyaj malzemeleri ve parfümleri ile dermatologların önerisi olan Clinique ürünleri, cilde dost içeriği ile kullanıcıların cilt bakım alışkanlıklarını değiştirererek mükemmeli hedefliyor.

1968 yılından bu yana cilt bakımı ihtiyaçlarına yanıt veren Clinique, dermatologlar tarafından kurulması ile fark yaratıyor. Yüksek kalitedeki ürünleri, cilde dost içerikleri ile beğeni kazanan marka, tüm cilt tiplerine uygun ürünler sunuyor. Cilt temizleme, makyaj, bakım, parfüm gibi birçok ürün gamında satış yapan Clinique, ürünlerini alerji testinden geçirerek kullanıcılarla buluşturuyor.

 

Ürünler %100 parfümsüz özellikleri ile rakiplerinden ayrılırken, marka çatısı altındaki geniş ürün yelpazesi sayesinde her yaş gruplarına uygun ürün bulmanıza imkan sağlıyor. Erkek ve kadınlara özel geliştirilen cilt bakım ürünleri ile Clinique günümüzde 135'ten fazla ülkeye satılıyor. 17.000'den fazla satış noktası bulunduran marka, dünyanın dört bir yanında tercih ediliyor.

 

En Sevilen Clinique Ürünleri

Markanın en sevilen serileri arasında Anti-Blemish, All About Eyes, üç adımlı cilt bakım setleri yer alıyor. Leke, kırışıklık gibi cilt problemlerine çözümler sunan marka, güneş koruyucu, nemlendirici, temizleyici ürünleri de yelpazesinde barındırıyor. Nemlendiriciler arasında Dramatically Different nemlendirici klasikleşirken, Smart serisi akıllı onarım kremleri de öne çıkıyor.

 

Yağlı his bırakmayan ve cildin sebum seviyesini dengelemeye yardımcı olan nemlendiriciler, cildin PH seviyesini koruyarak günlük cilt bakımını tamamlamaya yardımcı oluyor. Bakım ürünlerinin yanı sıra makyaj ürünlerinde de trendi yakalayan Clinique, yüksek pigmentli makyaj malzemeleri ile tüketicilerin beğenisini kazanmıştır. Özel olarak geliştirilen makyaj malzemeleri gün içerisinde tazelemeye gerek kalmadan kullanıcılara eşlik ediyor. Markanın en çok satan ve beğenilen ürünleri arasına Croyola ve Chubby serisi rujlar bulunuyor. Renkli kaş maskaraları, likit eyeliner, maskara ve primer (makyaj bazı) ürünleri ile alışveriş listelerinde yer alan Clinique ürünleri arasında fırça ve aplikatörler de alıyor.

 

Çok İşlevli Clinique Ürünler

Clinique ürünlerin ortak özellikleri çok işlevli olmaları olarak biliniyor. Örneğin kapatıcılar genellikle güneşe karşıda koruma sağlıyor. Kullanılan günlük nemlendiriciler anti aging etki sağlarken makyaj ürünlerinin gözenekleri tıkamadığı ve renklendirirken bakımına da yardımcı olduğu biliniyor. Gözenek sıkılaştırıcı serumlar anlık çözümlerin yanı sıra uzun süreli etki de sağlamaya yardımcı oluyor. Clinique orijinal boy ürünlerin yanı sıra deneme setleri de kullanıcıların beğenisine sunarak seçim yapmalarını kolaylaştırıyor. Yalnız kullanıcıların değil, dermatologların da tavsiye ettiği, mükemmel cildin anahtarı olan ürünler, cilt bakımı, makyaj ve parfüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

 

Siz de Clinique'nin tüm ürünlerine ulaşmak ve aradığınız cilt bakım ürünlerini kolayca satın almak için www.kozmela.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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