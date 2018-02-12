Ragıp Kamil İlbeyi

8. Bölüm

Çocuğa kötü muamele yapan aile bir gizlilik içinde çok ağır bir şekilde olayı bastırmış durumdadır.

İstismar edilen çocuk, genellikle kendi kendini dış müdahalelerden kaçarak soyutlayan bir aile içerisinde yaşamaktadır.

Bu gizli tutum mağdur çocuklara yapılabilecek yardımı oldukça güçlendirmektedir.

Seksüel olarak istismar edilen çocuğa bir de “hayır” diyebilme yükü yüklendiğinden, ve kötü muamelelere bir son verebilecek sorumluluğun yüklenmesine izin verilememesinden dolayı, müdahalelerin ve yardımların dışarıdan gelmesi gerekmektedir.

Toplumdaki bütün yetişkinler, akrabalık veya tanıdık ilişkilerinden bağımsız olarak çocuklara karşı şiddeti ve onların seksüel olarak istismar edilmelerine etkili bir şekilde karışmak, ve müdahale de bulunmakla yükümlüdürler!

Rehberlik öğretmenleri ve çocuk konusunda uzman psikologlar ve bu hizmetleri veren kurum veya kuruluşlar, çocuğunuz için en uygun yardımın hangisi olduğu konusunda size yardım edebilir.

Çocuğunuzda izlediğiniz davranış değişikliklerinin nasıl sınırda tutulabileceği konusunda eğitmen, öğretmen veya kurumlar ile irtibata geçebilirsiniz.

Böyle bir durum karşısında nasıl bir terapi yöntemi uygulanabileceği ve bu durumun önlenmesinde ne gibi yardımların yapılabileceği hakkında destek vermektedirler.

Ayrıca koruma yöntemlerini de tarif ederek size yol göstermektedirler. Türkiye’de de bulunan çocuk polisinin yardımları mevzuat ve kanun bilgisine ve uzman personellere sahip bir yardım kuruluşu olduğu için önemlidir. Bu nedenle çocuk polisi veya resmi ve özel kurumlardan destek almaktan çekinilmemelidir. Bu en etkin yollardan bir tanesidir.

Özellikle de yakın sosyal çevrede ve aile içerisinde seksüel anlamda suistimal edilmelerin bir son bulması için en önemli yollardan birinin de bu olduğunu söylemekte yarar vardır.

Polise yapılan ihbar tamamen meşru araçla bir karşı koyma eylemidir ve mağdurun yaşadığı kötü olayların üstesinden gelmesine yardımcı olmaktadır!

Çocuğumu Nasıl Koruyabilirim? Yazı dizine ait olan daha önce yayımlanan makaleleri okumanızı öneririm. Yazı dizine ait olan daha önce yayımlanan makaleleri okumanızı öneririm.

Takipte kalın. Lütfen diğer ebeveynlere ulaşması için paylaşmayı unutmayınız.

Esenlikler dilerim.