Çocuğumu Nasıl Koruyabilirim? Ebeveynlere Öneriler

Ragıp Kamil İlbeyi

5. Bölüm: Ebeveynlere Öneriler

Çocuklar günlük yaşamda daha çok saygı görmeli ve kendilerine güvenlerini geliştirmelidirler. Tecrübelerden anlaşıldığı üzere, suçlular daha çok kararsız ve kendine güveni olmayan çocuklarla veya böyle görünen çocuklarla konuşuyorlar. çocuğunuzu, kendi kişiliğinin sağladığı hakları, hiçbir şekilde bir insanın gerek yabancı, gerekse tanıdık olsun yaralayamayacağı konusunda bilinçlendiriniz.

Seksüel kötü muameleye karşı kendine güven, en önemli silahıdır!

Çocuklar, yetişkin insanlar karşısında “Hayır” diyebilmeyi öğrenmelilerdir. Onlar yabancı insanlarla konuşmak ve onlara bilgi vermek zorunda değillerdir.

Çocuğunuzu korkutmayın, ama ona sürekli, kendi izniniz olmadan yabancılara gitmemesinin ve hatta arabalarına binmemesinin gerektiğini söyleyiniz.

Çocuğunuz eğer bu kişiler tarafından onlarla gitmeye veya arabalarına binmeye zorlanmışlarsa, sizi bundan haberdar etmek zorundadır. Yada böyle bir durumu yasaklamanıza rağmen yaşamışsa, sizi haberdar etmesi gerektiğini sağlayınız.

Çocuğunuzu okula veya gönderirken, asla yalnız göndermeyiniz. Küçük öğrenci grupları veya diğer çocuklarla birlikte gitmesine izin veriniz. çocuğunuzun zamanında eve gelip gelmediğini kontrol ediniz.

Çocuğun arkadaşlarını ve onların ailelerini tanıyınız.

Onunla ilgili olun, gününün nasıl geçtiğini sorun. Çocuğunuza belli etmeden onu belli periyotlarda takip edin. Dersleri ve davranış gelişimi hakkında öğretmenleri ve arkadaşlarından bilgi edinin. Ancak özellikle arkadaşlarından bilgi edinirken bir polis gibi hareket etmek yerine arkadaş canlısı, içten, yapmacık olmayan bir tavır ile eylemde bulunun.

Çocuğunuzun okul yolunda veya etkileşimde olduğu çevrede, her hangi olumsuz bir durum ile karşılaşması durumunda çocuğun bir dükkanda konuşabileceği olayı anlatabileceği bir esnaf, kasiyer veya satış elamanı veya insanların yoğun olduğu bir cadde veya ziline basarak yardım isteyebileceği bir ev bulunuz. Dükkan veya hane sahibine böyle bir olay ile karşılaşmadan önce kendinizi ve çocuğunuzu tanıtın ve olası kötü bir durumda desteklerini talep edin ve onlara iletişim bilgilerinizi telefon, adres ve ebeveyn isimlerimizi verin ve buralara ziyaretinizi aksatmayın. Bu ayrıca güvenilir dostlar kazanmanıza da öncü olacaktır.

Çocuğunuzla korkunç durumlar karşısında, nasıl davranması gerektiğini çalışın sanki bir deprem veya doğal olmayan bir duruma karşı tatbikat yapar gibi hazırlanın. Bu olası bir durum karşısında, doğru karar verebilmesi için önemlidir.

Örneğin bir şekilde başka insanlara hitap etmeli ve onlardan yardım istemeli. Yada yüksek sesle yardım için bağırmalıdır.

Eğer suçlu çocuğunuza dokunmak isterse, çocuğunuz kendini saklamaya, olduğu yerde korumaya çalışmalı bulunduğu yerden hızla uzaklaşmalı, olduğunda yüksek sesle yardım istemeli ve daha önce belirtmiş olduğumuz dükkan veya hane halkına da durumu bildirmeli, kalabalık ortamların içine girmeli, kuytu, sapa, karanlık, orman, mezarlık, inşaat, yıkıntı, ara sokak gibi alanları asla bir kaçış rotası olarak kullanmamalıdır.

Nasıl ki çocuğuma bir yaya olarak dışarıda trafik kurallarına uymayı öğretiyorsak çocukların oyun alanı ve okula giderken yol üstünde taciz edilmeleri karşısında nasıl davranmaları gerektiği konusunda da eğitilmelidir.

Unutmayınız! Taciz ve tecavüz olaylarında suçu işleyenler kız ve erkek çocuk ayırt etmeden bu iğrenç eylemi gerçekleştirmektedir.

Günlük olarak çocuğunuza yaşadıklarını ve korkularını anlatması için zaman ayırınız.

Çocuğunuza çocuğunuza tuhaf gelen veya onu herhangi bir şekilde korkutan, ürküten durumları rahatlıkla size anlatması için onun güvenini ve kalbini kazanmaya çalışmalısınız.

Çocuğunuzu ayrıca gününü nasıl geçirdiği konusunda yazmaya teşvik edin. Bu onun hem okul ve yaşam alanında başarısını arttırırken yazmaya, araştırmaya ve okumaya sevk edecek hem de sizden bir şey gizlemesi veya açıklamaktan çekindiği durumları yazmasını sağlayacak.

Çocuğumu Nasıl Koruyabilirim? Yazı dizine ait olan daha önce yayımlanan makaleleri okumanızı öneririm.

Yazı dizisi devam edecektir. Takipte kalın.

Esenlikler dilerim.