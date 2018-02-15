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Çocuğunuza Bu Bilgilerle Yardımcı Olun

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Ragıp Kamil İlbeyi

9. Bölüm

Bedenin Ancak Sana Aittir!

Vücuduna dokunulması sana aptalca, ürkütücü veya tuhaf gelirse, o zaman bu duruma “HAYIR” diyerek son verebilirsin.

Çünkü hiçbir kimse, senin onayın olmaksızın sana dokunamaz.

Kimse böyle bir hakka asla sahip değildir.

Hislerine Güven!

Eğer bir kişi sende kötü hisler uyandırıyorsa, o zaman ondan kendini korumalısın.

Günümüzde iyi ve kötü sırlar bulunmamaktadır. Sen kötü bir sır tutmaya veya kimsenin bilmemesi istenilen bir oyuna zorlanılıyorsan ve ısrarla “sakın kimseye anlatma” gibi uyarılar duyuyorsan, sen kötü sır saklamaya ve hoş olmayan gizli bir oyunu oynama zorlanırsan artık bu sır olmaktan çıkmıştır.

Sen bunları başkalarına anlatabilirsin. Bu dedikodu demek değildir. Bunun getireceği sonuçlardan da asla korkmamalısın yoksa ilerleyen süreçte çok korkunç olaylarla karşılaşabilirsin.

“Hayır De!”

Hayır Demekten Çekinme!

Yetişkinler de bazı zamanlarda çok tuhaf davranabiliyorlar.

Saçma şeyler yaparak çocuklara korku yaratacak yada onların canını acıtacak ve oldukça tuhaf hisler uyandıracak bir takım hareketlerde bulunabiliyorlar. Böyle durumlarda çocuklar “HAYIR” diyebilmeyi öğrenmeli ve bu tuhaf isteklere karşı koymayı bilmelidirler.

Sana Yardım Edecek İnsanlar Var!

Kendi kendinizi korumak bazen çok zor olabilir. Böyle durumlarda kızlar ve erkekler kendi kendilerine yardım alabilirler. Bazı zamanlarda annene ve babana her şeyi anlatamazsın. Yardıma ihtiyacın olduğu zamanlarda başka çocuklar veya yetişkinlerden kendine en yakın olan insanlar ararsın. Bu senin için çok önemlidir. Yardıma ihtiyaç duyduğunda kimlerin sana yardım edebileceğini bir düşün. Daha sonra onlara güven ve onlardan destek al.

Çocuğumu Nasıl Koruyabilirim? Yazı dizine ait olan daha önce yayımlanan makaleleri okumanızı öneririm.

Takipte kalın. Lütfen diğer ebeveynlere ulaşması için paylaşmayı unutmayınız.

Esenlikler dilerim.

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