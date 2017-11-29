"Çocuk İstiyorum" oyunu ilk kez Ankara'da!

Açelya Aşkın / Editör

Yapımcılığını Tiyatro Keyfi’nin yaptığı, Bekir Aksoy’un yazdığı ve Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Kemal Başar ve Defne Bölükbaşıoğlu’nun oynadığı tiyatro oyunu “Çocuk İstiyorum” tek gösterim ile Ankara’ya geliyor. Komedi türündeki “Çocuk İstiyorum” oyunu, Atölye Kültür Sanat organizasyonu ve Yeni Yeni Şeyler medya sponsorluğu ile, 8 Aralık 2017 Cuma günü saat 20:00’de Ankara Sanat Tiyatrosu’nda sahnelecek.

Taşlardan bile özür dileyen, kilolarından ve dazlaklığından şikayetçi, çok zengin bir adam… Evlenmeyi kafasına koymuş, kurnazlığıyla aman dedirten fettan bir kadın… Uzun boyu, karizması, fit ve sağlıklı görünümüyle popüler olmaya mahkum bir doktor… Zekasına olmasa da güzelliğine oldukça güvenen bir genç kadın… Herkesin hem av hem avcı olduğu bu ilişkiler yumağında hedefi kim vuracak! İlk kez sergilenen ve sahnelendiği günden beri seyircinin büyük ilgisi ile karşılanan ‘’Çocuk İstiyorum’’ evlenme tekliflerinin havada uçuştuğu sürprizlerle dolu bir komedi. 2 perdeden oluşan 100 dakikalık oyunun müziklerini ise Bora Öztoprak yapıyor.



Biletler biletinial ve Ankara Sanat Tiyatrosu gişesinden temin edilebiliyor.