Çocuk Teknoloji Evi’nde güz dönemindeki eğitimlerle sertifikalarını alan 192 çocuktan sonara, bahar döneminde de 192 çocuk teknoloji eğitimi alıyor

Çocukların çevre, kültür, sanat, spor, bilim, edebiyat gibi çeşitli alanlarda eğitimleri konusunda bugüne kadar çok sayıda proje hayata geçiren ve etkinlikler düzenleyen Çankaya Belediyesi, çocukları teknoloji ile buluşturmaya devam ediyor.

“Kod”, “3D Tasarım” ve “Robot” atölyelerinde teknoloji ile buluşan çocuklar, bilgisayar ve fizik mezunu uzman eğitmenler eşliğinde dünyanın ulaştığı son teknolojiyi öğrenip kendi tasarımlarını yapmanın heyecanını da yaşıyor.

TEKNOLOJİ İŞ ALANLARINI ÖĞRENİYORLAR

Kod, 3D Tasarım ve Robot atölyesi olmak üzere üç bölümden oluşan Teknoloji Evi’nde kendilerini geliştiren çocukların geleceğe dair mesleki hayalleri de şekilleniyor. Kod Atölyesinde blok tabanlı bir sistemle programlamanın ön aşamalarını ve algoritma mantığını öğrenen çocuklar, 3D Tasarım atölyesinde ise 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenerek, bunlara dair kendi projelerini oluşturabiliyor. Eğitmenlerden, hangi sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve neler yapılabileceği ile ilgili bilgileri öğrenen çocuklar, zaman zaman 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar almanın heyecanını da yaşıyor. Çocuklar üçüncü bölüm olan robot atölyesinde ise yaş guruplarına göre lego setleriyle robotlar oluşturarak, onlara hareket komutları yüklemeyi ve programlamayı öğreniyor.

EV, OKULLARA DA DESTEK VERECEK

Çukurambar’daki Uğur Mumcu Parkı içinde hizmet veren Çocuk Teknoloji Evi, 7-14 yaş arası çocukların teknoloji eğitimi almasını sağlıyor. Kod Atölyesi, Robot Atölyesi ve 3D Yazıcı Atölyesi’nin yer aldığı Teknoloji Evi, 192 çocuğun teknolojik eğitimle tanışmasının yanı sıra okullardaki teknoloji sınıflarından öğrencilerine de teknoloji laboratuvarı desteği verecek.