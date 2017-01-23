ÇOCUK VE GENÇLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOCUK KULÜPLERİ VE GENÇLİK MERKEZLERİNDE YARIYIL TATİLİNİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOCUK KULÜPLERİ VE GENÇLİK MERKEZLERİ, YARIYIL TATİLİNDE DE EĞLENCE, AKTİVİTE VEEĞİTSEL FAALİYETLERİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURUYOR.

Büyükşehir Belediyesi’nin, yarıyıl tatiline giren çocuklar ve gençler için “Ankara’da tatil ayrıcalığı” yaşattığı çocuk kulüpleri ve gençlik merkezleri, eğlence, aktivite ve eğitsel faaliyetlerle hem sıcak aile ortamını hem de okul ayrıcalığını tek bir çatı altında buluşturuyor. Çeşit çeşit etkinliğin sunulduğu bu merkezler, yarıyıl tatilinde öğrencileri bekliyor.

Eğitim-öğretimde bir dönemin de tamamlanarak yarıyıl tatilinin başladığı şu günlerde gençler, “Tatil boyunca ne yapacağız?”, çalışan anneler de “Çocuklarımızı nereye bırakacağız?” diye düşünmesin… Çünkü Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk kulüpleri ve gençlik merkezleri, yıl boyunca olduğu gibi, tatilde de hizmette… Bu merkezlerde çocuklar güvenilir ellerde, gençler de çeşit çeşit aktivitelerle tatili doyasıya yaşayabilecek.

-24 BÖLGEDE, HER YAŞ GRUBUNDAKİ ÖĞRENCİYE HİZMET

Bünyesindeki pek çok branşta sosyal, kültürel, eğitsel, sportif ve psiko-sosyal destek verilen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin vazgeçilmezi haline gelen ve 1992 yılından bu yana yaklaşık 2,5 milyon çocuğun ve gencin faydalandığı Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk kulüpleri ve gençlik merkezleri, yarıyıl tatilinde de konuklarına kapılarını ardına kadar açıyor.

Başkent’in 24 farklı bölgesindeki; 20 gençlik merkezi ve 24 çocuk kulübüyle, her yaş grubundaki öğrenciye hizmet veren merkezler, 3 ile 24 yaş aralığındaki kız ve erkek öğrencilere hem tatillerde hem de eğitim süresince destek olunması amacıyla tercih edilen ilk adres olmayı sürdürüyor.

Yılın 365 günü kapılarını açık tutan merkezler; yaz ve sömestr tatillerinde de mevsime özel aktivite ve faaliyetleriyle çocuk ve gençleri eğlendirmeye, dinlendirmeye, streslerini atmaya yardımcı olmaya, birçok konuda destek vermeye devam ediyor.

-ÜCRETSİZ KURSLAR DA VERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kulübü ve gençlik merkezleri; yıl boyunca üyelerine birbirinden faklı etkinlikler sunarken, pek çok branşta, çocukların ve gençlerin yeteneklerini geliştirmesine, matematik, Türkçe, İngilizce gibi kurslarla da eğitimlerine katkı sağlıyor.

Başkent’in farklı noktalarında bulunan aile yaşam merkezleri başta olmak üzere, 24 ayrı noktada hizmet veren gençlik merkezleri ve çocuk kulüplerinde etkinlikler, alanlarında uzman profesyonel eğitmenler tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından merkezlerde düzenlenen kurslar ise çocuk ve gençlerin yaşına, gelişimine, ihtiyacına yönelik olarak uzmanların görüşleri doğrultusunda hazırlanıyor. Ayrıca her bölgenin ihtiyacı ve gelen talepler doğrultusunda merkezlerde farklı kurslar açılabiliyor.

Eğitim, sanat, müzik ve spor gibi pek çok konuda 7-15 yaş arası çocuk kulüplerinde, 15- 24 yaş arası gençler için de ücretsiz kursların düzenlendiği gençlik merkezlerinde, “Türkçe, tarih, sosyal bilgiler, matematik, fen bilgisi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, satranç, el sanatları, bilgisayar, resim, tahta boyama, takı tasarım, müzik (gitar, bağlama, keman, ud, ney, piyano), tiyatro-drama, diksiyon” olmak üzere pek çok konuda kurs verilirken, 3-7 yaş arasındaki minikler için de okul öncesi faaliyetler gerçekleştiriliyor.

-SANAT, SPOR, EĞLENCE...

Ailelerinin büyük bir güven içinde çocuklarını gönderebildikleri merkezlerde herkesin zevk alacağı, ilgi alanına uygun bir aktivite mutlaka bulunuyor. Resimden, tiyatroya, halkoyunlarından, sportif faaliyetlere kadar her türlü aktivitenin yanı sıra çocuk ve gençler, sağlık, psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Her yaşa ve ilgi alanına uygun aktivitelerle dolu merkezlerdeki faaliyetlerden bazıları şöyle:

Gençler ve çocukların ikili veya takım olarak yapabilecekleri voleybol, basketbol, futbol, badminton, karate-do, taekwondo, güreş, judo, boks, masa tenisi, bowling, bilardo gibi sporların yanı sıra yüzme, pilates, step- aerobik, jimnastik gibi bireysel sporlar, zeka oyunları, halk oyunları, tiyatro,bağlama, ud, ney, gitar, piyano, diksiyon.

Bu merkezlerde düzenlenen tarihi ve kültürel geziler, sinema günleri, seminerler de sosyalleşmelerine ve kültürel alt yapılarını geliştirmeye katkı sağlarken, zeka oyunları ve internetin doğru kullanımı konularında verilen eğitimlerle de çocukların sağlıklı gelişimine önem veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu etkinliklerinden, isteyen öğrenciler tatil boyunca, isteyen öğrenciler de merkeze üye olarak yıl boyunca faydalanabiliyor.