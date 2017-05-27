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Çocuklar için Ahşap Araba Oyuncaklar

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Çocuklar için Ahşap Araba Oyuncaklar
Çocukların sağlığını olumsuz etkilememek adına oyuncak seçimine dikkat etmek gerekir.

Özellikle plastik ve kalitesiz malzemelerin kullanıldığı oyuncaklar, çocuklarda cilt problemleri yaratırken tehlike unsuru haline de gelebilir. Kanserojen yapıları uzun vadede olumsuzluklar yaşamalarına dahi sebep olabilir. Bu nedenle çocuklar için en sağlıklı oyuncak seçimi ahşap modellerden yanadır. Ahşap araba gibi hem çocukların ilgisini çekebilecek hem de uzun süre oynayabilecekleri türde oyuncak seçenekleri iyi bir tercih olacaktır.

Ahşap Oyuncaklar Hangi Yaş Grubu için Uygundur?

Ahşap araba gibi tahtadan oyuncak seçenekleri 18 ay ve üzerinde olan bütün çocuklar için uygun oyuncaklardır. Sağlıklarını olumsuz etkilemeyecekleri gibi, onların hırçın davranışlarına karşı da dayanıklı olacaktır. Çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağlarken, ebeveynlerinin de içlerinin rahat etmesini sağlayan bu oyuncaklar, 2 yaş üzerindeki bütün çocuklara gönül rahatlığıyla alınabilir.

Tahtadan Araba Nerede Satılır?

Çocukların en sevdiği oyuncaklardan biri haline gelen tahtadan araba modelleri, oyuncak mağazalarından ziyade online satış noktalarında yer alıyor. Sağlıklı, güvenilir ve dayanıklı olmalarının yanı sıra, ekonomik fiyatlara da sahip olan bu oyuncak seçeneklerine, Tamamanne farkıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 

Renkli Tahtadan Araba Modelleri

Tahtadan arabalar her zaman sıkıcı oyuncaklar gibi düşünülse de artık çok daha güzel, eğlenceli ve renkli şekillerde üretilmeye başladı. Diğer araba modelleri gibi etkileyici görünümlere sahip olan, bu özelliği sayesinde çocukların beğenisini kazanan tahta arabalar, yeni tasarımlarıyla onların en sevdiği oyuncaklardan biri haline geleceğe benziyor.

Çocukların belirli renklere ilgisi daha yoğun olabilir. Özellikle kırmızı ve yeşil renk üzerine yoğun ilgilerinin olduğu bir gerçekken, tahtadan araba seçenekleri içerisinden seçim yaparken de onların ilgisini çeken bu renklere sahip modelleri tercih etmek daha iyi olacaktır. Bu sayede tahta oyuncaklara alışma evreleri de çok daha kolay hale gelebilir. Ahşap araba gibi oyuncaklar 18 ay öncesindeki çocuklar için uygun değildir. Bu sebeple hediye olarak alınacaksa yaş grubuna uygun seçim yapmaya dikkat edilmelidir. Tamamanne aracılığıyla ahşap oyuncak modellerine ulaşmak için http://www.tamamanne.com.tr/Ahsap-Arabalar,LA_269-2.html adresini ziyaret edebilir, güvenle alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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