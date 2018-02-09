Çocuklara Seksüel Kötü Muamelenin Belirtileri

Ragıp Kamil İlbeyi

7. Bölüm

Uyku bozukluğu, yatağa işeme karın ağrısı, konuşma bozukluğu, küçük çocuk gibi davranmak, düzensiz yemek yeme, korku belirtileri, okulda başarısızlık, sıkı sıkıya kenetlenme, yüksek derecede güvene ihtiyaç duyma, yalan söyleyebilecek duruma ulaşacak kadar hayal dünyasında yaşama, iletişim bozukluğu, arkadaş ortamının olmaması, yetişkinlerden korkması ve cinsel organlarda tahriş çocuklara yapılan seksüel kötü muamelenin belirtilerindendir.

Alkol, uyuşturucu kullanma ve başka ceza gerektiren olaylar da çocuğunuzda bir şeylerin yolunda gitmediğinin belirtisidir.

Bunlar içinde örneğin hırsızlık gibi olaylar da vardır. Bunlar sürekli tekrar eder ve kötü olayların habercisi durumundadırlar.

Seksüel anlamda kötü muamelenin en kesin ve en güvenilir belirtileri; karın altı yaralanmaları, kanamalar, genital bölgede rastlanabilecek ısırıklar, tahriş, yırtılma ve bazı cinsel hastalıklardır ki bunlar aynı zamanda fiziksel belirtilerdir.

Suçlular Kim?

Yakın sosyal çevrede seksüel anlamda şiddetin suçluları, genellikle erkekler olmaktadırlar.

Bunlarda çocuğun tanıdığı ve güven duyduğu kişilerdir.

Örneğin bir aile dostu, babanın bir iş arkadaşı, çocuğun öğretmeni veya eğitmeni.

Yada suçlu aileden birisi olabilir. Baba, üvey baba, annenin erkek arkadaşı, büyükbaba, amca yada büyük ağabey gibi.

Genellikle bu suçlular (psikolojik olarak) çocuğun sevgisini, bağlılığını ve çocuğun güvenini kullanarak sadece kendi seksüel ihtiyaçlarını gidermekle kalmıyorlar, aynı zamanda da itaat altına alma ve güçlerini ispat etme gibi isteklerini de gidermiş oluyorlar.

Olayların pek azında bir kereye mahsus bir kaçamak davranışı yatıyor. Ancak görülen odur ki, seksüel tecavüzlere uzun süre devam edilmektedir.

Genellikle suçlu çok yönlü planlarla çocuğa yakınlaşma planları yapmaktadır. Sürekli olarak yaptıklarına bir bahane bulur.

Suçlu yaptığı hareketin farkındadır!

Çocuklar bu tecavüzün önemini anlama veya anlayabilecek durumda olmadıklarından ve tahmin edemediklerinden bu durum onlar için de mesuliyet taşımaz.

Bundan dolayı çocukların hiçbir zaman seksüel tecavüzlerde suçluluk payı bulunmamaktadır.

Çocuğumu Nasıl Koruyabilirim? Yazı dizine ait olan daha önce yayımlanan makaleleri okumanızı öneririm.

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Esenlikler dilerim.