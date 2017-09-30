ÇOCUKLARIMIZ YURT'SUZ KALMASIN !!

Ebru Oğuzhan Yeter

Hem MEB, hem YÖK , hem de ÖSYM eğitimde ne yazık ki hiç bir yeniliğe imza atamadılar.

4+4+4 sistemine kurban edilen ‘’Milli Eğitim’’ bugün büyük bir çıkmaza düşmüştür.

Bu Eğitim Sistemi, kız çocuklarının okumaması için büyük bir tuzaktır.

Açık lise uydurmasıyla çok sayıda kız çocuğu okullardan alınmış, iki manevi kızım bu sistem yüzünden okula gönderilmemiştir.

Bu güne kadar atanan bakanların eğitimci olmaması, eğitim sistemini yap-boz tahtasına dönüştürmeleri; hiç birinin bu görevleri yerine getirecek, eğitime ve yenilik kazandıracak yeteneğe sahip kişiler olmadığını ortaya koymuştur.

18 Eylül’de okulların açılmasıyla birlikte, sistem değişikliğinin dayatılması, çağdaş eğitimden uzaklaşarak, sanat ve kültür konularının kaldırılması, Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nın, Milli Bayramlar’ın kitaplardan çıkartılması ve toplumu geren açıklamalarla yeni bir Eğitim dönemine girildi.

Okullar açılırken; hatalı olduğu görülen kitapların toplatılıp yeniden düzenlenmesi, TEOG ile ilgili ayaküstü bir açıklama yapılıp, derhal kaldırılmasına karar verilmesi,

Okullara göre sınav,

adrese göre okul kaydı,

merkezi sınav,

not ortalaması derken, işin içinden çıkamayan Bakanlık, kendine göre çözüm arayan veliler ve geleceğe dair umudu kalmayan endişeli çocuklar, gençler...

Bütün yaz kendini ve çocuğunu TEOG için hazırlayan anneler,

çeşitli kurslar için verilen paralar, alınan kitaplar, biriktirilen ve tükenen umutlar..

Tüm bunlarla birlikte son üniversite yerleştirmelerinde boş kalan tercihler, tercih yapmayan gençler.

Eğitim öğretimin başladığı bu curcunalı günlerde bir çoğumuzun bildiği ve çözüm üretemediği en önemli sorunlardan biri de yurt sorunudur.

2008 yılında ‘’ www.kardesinisec.com ‘’ sitesinden bulduğum, Doğu’da ilkokul da okuyan manevi kızlarım bu yıl üniversiteli oldular.

Zor şartlarda okuyarak bu güne kadar gelen bu çocukları, şimdi de başka şehirlerde okumanın verdiği zorlukla beraber barınma sorunları bekliyor.

İkinci tercihlerde bir Üniversite'nin Türk Dili Edebiyatı bölümüne yerleşen kızlarımdan biri, ilk kez ailesinden uzaklaşmanın verdiği ürkeklik, üniversiteli olmanın verdiği güven ve yaşadığı heyecanla, yurt için hala ikinci kayıtların başlamasını beklemektedir.

O ve başka şehirlerden gelen diğer kız öğrenciler bir Devlet Kurumu'nun misafirhanesinde geçici olarak kalmaya başlamışlar, ancak burada yemek imkanı da olmadığı için zor günler geçirmişler.

Yurtta boş oda ve yataklar olduğu halde, kayıtların dolu olduğu söylenerek, yurt hakkını elde etmek için ikinci başvuru tarihini beklemeleri gerektiği söylenmiştir. Kayıtlı kalan öğrenci aylık 168 TL, tercihler açılana kadar sadece yatak ücreti ödeyerek misafir kalan öğrenci ise haftalık 40 TL ödemektedir.

Misafir olarak kaldıkları kurum tarafından bir süre sonra, (sadece yatma imkanı sunulan çocuklara) ‘’ bir an önce başınızın çaresine bakın’’ denilmiştir.

Bazı girişimlerden sonra, kızlarımdan biri KYK yurdunda kalan bir üst sınıf öğrencisi ile yemeğini paylaşmak şartıyla yurda alınmış olup, diğer kızımız ise ailesi şartlarını zorlayarak özel yurda yerleştirmek zorunda kalmıştır.

Yurdun tamamı dolu olmadığı halde, farklı şehirlerden gelen bu çocukları yurt başvuru tarihini beklemek adına bu kadar mağdur etmenin bir anlamı varmı ?

Çocuklar on gün boyunca kraker ve gofret yediklerini, yemek imkanlarının olmadığını söylediler.

Aileler ise çocuklarının bu durumlarını bahane ederek kolayca okuldan alıp eve götürmeye çoktan hazırlar.

Yurt sorunu olan çocuklarımıza sahip çıkalım.

Başka şehirlerden gelen üniversite öğrencilerine kendi çocuğumuz gözüyle bakalım.

Sadece maddi destek değil, manevi desteğimiz de onlar için çok önemli.

Bulunduğunuz İl’de, İlçe’de Üniversite’de okumak için gelen ; ev arayan, yurt arayan, burs ihtiyacı olan öğrencilere, gençlere, el uzatalım.

Cemaatler her ortamda cirit atarken, gençlerimizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi bu köhne sisteme mecbur bırakmayalım...