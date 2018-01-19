Çocukların Cinsel Saldırılara Maruz Kalması

Ragıp Kamil İlbeyi

4. Bölüm

Çocukların cinsel saldırı altında kötü muameleye maruz kalmaları çocuk istismarcılığının bir diğer şeklidir.

Kız veya erkek çocuklar yetişkinlerin güç veya isteklerinin tatmininde bir nesne, obje gibi kullanılmakta, şiddetle veya şiddet olmaksızın cinsel olarak istismar edilmekte ve kötü muameleye maruz kalmaktadır.

Fiili tacizler, bedensel temaslar, cinsel organların teşhir edilmesi gibi davranışlar, mastürbasyon yani cinsel olarak kişinin kendi kendini tatmin etmesi, oral dişi organı ve anal yollardan tecavüzler cinsel saldırı ve istismar ın en sık rastlanılan şeklini oluşturmaktadır.

Ayrıca çocuk pornografisi, çocukların seksüel bakımdan tecavüze uğramasında tiksindirici örneklerden bir tanesi olarak sayılabilir.

Çocukların cinsel bakımdan suiistimal edilmeleri genellikle topluma açık olmayan yerlerde, daha çok aile içerisinde, akraba veya samimi aile dostlarında ve ne yazık ki Türkiye’nin de içinde bulunduğu İslamcı tarikat ve cemaat yurtları, medrese ve yatılı Kur-an kursu ve yurtlarda yaşanmaktadır.

Bir sonraki yazıda “Türkiye’de Cemaat Yurtlarında Cinsel İstismar” konusunu derinlemesine inceleyeceğiz.

Suçlular ve kurbanlar arasındaki ilişki ne kadar samimi olursa, suiistimal eylemleri de aynı orantıda artmakta, geniş zaman dilimine yayılmakta ve psikolojik şiddet ve ruhsal bunalım ve hastalıklarının gelişmesine neden olmaktadır.

Bugün çocuklar hala özellikle yabancı bir erkeğe karşı olası bir suçlu gibi ikaz edilmektedir. Ancak cinsel saldırı failleri daha çok yabancı insanlardan değil, aileye yakın olan akraba veya aile dostu, pedagoji eğitimi almayan dini kurum eğiticileri ve aile içinde gözlemlenmektedir.

Yabancı suçlular daha çok cinsel organların teşhiri ve benzeri eylemlerde görülmektedir. Bu gibi eylemler tecavüz vakalarına göre daha az suç ve ceza teşkil etmekte ve daha az ruhsal kötü anılar barındırmakta, telafisi diğer vakalara göre daha kolay durumlardır.

Yabancıların tecavüz eylemlerine ise kaçırılma olaylarında karşılaşılmaktadır. Çocukların kaçırılması ve tecavüze uğraması, istismar edilmesi ve hatta öldürülmeleri gibi daha az karşılaşılan ancak çok vahim sonuçlar oluşturan durumlarla da karşılaşılmaktadır.

Bu eylemlerdeki failler genelde çift kişilik belirtileri gösteren, cinsel olarak tatmine aç, ruhsal sorunlar yaşayan, dengesiz eylemler içinde olan, tedaviye muhtaç bireysel ve toplum sağlığı ve huzuruna zarar veren kişilerdir.

Ne yazık ki bu tür şiddet eylemlerine karşı tamamen koruyucu bir savunma metodu bulunmaktadır. Bu tür saldırılar her an karşılaşılabilecek eylemlerdendir.

Bu eylemlere karşı ne tam bir korku ne de panik durumu yardımcı olmamaktadır. Bazı ülkelerde bu tür suçların cezası idam veya uzun süreli hapis veya toplumda teşhir ve hatta linç dahi olsa da saldırgan sağlıklı düşünemediği için bu iğrenç eylemi gerçekleştirmektedir.

Ruhsal sorunları ve cinsel şehvet ve tatmin etme, dürtülerini bastırma düşünceleri onu hazin sonu tahmin etse dahi bu eylemden vazgeçirmemektedir. Böyle bir potansiyele sahip olan kişinin varlığı veya tahmin edilmesi durumunda ilgili kurumlarla ivedilikle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Bu saldırgan bir hastalıktan, kuduz veya bedenin uyuşturucu talep edip akıl fonksiyonlarını devre dışı bırakan eylemlere ve hatta cinayete kadar ilerleyen davranışlara neden olan durumlardan farksızdır.

Hareket özgürlüğü kısıtlanan çocuklar değil de, korkak olmayan, cesur ve özgüveni olan çocuklar cinsel saldırılara karşı daha etkili biçimde korunmaktadır.

Bu nedenle çocuğun ilk eğitim ocağı olan ailede ebeveynlere çok büyük görev düşmektedir. Anne ve babalar için yabancı suçlular tarafından tecavüz ve taciz olayları bir karabasan gibi düşüncelerine çökse de; çocukların cinsel istismara uğramasında en üst sıralarda olan failler akraba ve aile içinde veya yaşam alanına dahil olan aile dostları tarafından gerçekleştirilen istismardır.

Bu bağlamda şu konu da açıklık kazanmaktadır ki; çocuklarda cinsel istismar cinsel yakınlık bağı kurmaktan öte güç, itaat altına alma ve psikolojik şiddet ile ilgilidir.

Çocuklar eylem ve sonuçları hakkında yaşlarına uygun bir şekilde bilgilendirilmeli, özlük sınırlarının korunması ve ihlali durumlarında anne ve babanın bilgilendirilmesi konusunda eğitilmelidir.

Ebeveynlerde çocuğun bedenine saygı göstermeli ve sınır ihlali yapmamalıdır.

Çocuğa gösterilen yanlış sevgi eylemleri çocuğun cinsel saldırıya uğramasında önemli nedenlerdendir.

Çocuğu severken vücudunu ellemek, okşamak, poposunu bacağını sıkmak, dudak ve boynundan öpmek, sürekli kucakta sevmek ve aile, akraba üyelerinin ve komşuların çocuğu kucaklarında sevmelerine itiraz etmemek ve Türkiye toplumunda çok sık görülen erkek çocuğun cinsel organının teşhir edilmesi ve hatta çıplak fotoğraflarının çekilmesi, çocuk yanında çıplak gezmek ve sürekli birlikte uyumak gibi eylemlerde bulunmak ailenin yapmış olduğu hatalı eylemlerden olmakla birlikte çocuğun cinsel saldırıya uğramasına neden olabilecek yanlış geleneklerden gelen eylemlerdendir.

Çocuğumu Nasıl Koruyabilirim? Yazı dizisine ait olan daha önce yayımlanan makaleleri okumanızı öneririm.

Yazı dizisi devam edecektir. Takipte kalın.

Esenlikler dilerim.