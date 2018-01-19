Çocukların Kötü Muamele Gördüğünü Nasıl Anlayabiliriz?

Ragıp Kamil İlbeyi

3. Bölüm

Çocukların kötü muamele görmesi, psikolojik baskı ve şiddete tabi tutulması genellikle aile içinde yaşandığından, olayın kurbanlarının dışarıdan uzman kişiler, hekimler ve bu konular hakkında bilgili veya tecrübeli aile fertleri tarafından danışmanlık hizmetlerine ve yardıma ihtiyaçları vardır.

Baskı ve şiddete maruz kalan çocukların küçük yaşta olması, dışarıdan destek almayı daha da önemli hale getirmektedir.

Ancak buradaki en önemli basamak çocuğun kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını anlayabilmektir.

Bir önceki yazıda da açıkladığımız gibi psikolojik şiddet olaylarında çok iyi bir dikkat veya ilerleyen bir hastalık evresi olmadan çocuğun baskı ve şiddete uğradığını anlamak zordur.

Peki çocuğun kötü muameleye maruz kaldığı nasıl anlaşılabilir?

Eğer bir çocuk, dövülüyor yada başka bir şekilde bedensel olarak kötü muameleye maruz bırakılıyorsa, genellikle gözle görülür yaralanmalar örneğin, morluklar, sıyrıklar, yanık, dişlenme izi, ve kırık, çıkık, ezilme gibi darbeye bağlı yaralanmalar bir şiddet eyleminin belirtisi olmaktadır.

Ayrıca eğer çocuk anaokulu, ilk okul ve orta okula gidiyorsa: bakımsız, saklanması mümkün olmayan kötü bir dış görünüş, eğitim kurumuna düzensiz olarak devam etmek, yetersiz beslenmek, derslerden uzaklaşmak, daha önceki davranışlarından farklı davranışlar sergilemek, hırçınlaşmak, olayları bağırarak, kendine ve çevreye zarar vererek çözmeye çalışmak veya içe kapanmak, daha önce yakın olduğu arkadaşlardan uzaklaşmak, beslenme saatleri, ders dinlenme aralarında yiyecek dilenme gibi örneklerle karşılaşılırsa, ailede ihmalkârlık, ilgisizlik, ve çocuğa karşı bedensel, duyusal veya psikolojik şiddet uygulandığına dair kanaat oluşabilir.

Bu gibi durumlarda çocuğun izlenmesi, ona bu durumu sezdirmeden ve ürkütmeden sevgi ile yaklaşarak sorun veya şiddetin kaynağı veya çıkış noktası öğrenilmelidir.

Eğer bu gözlemler bir eğitim kurumunda gerçekleşmişse sınıf öğretmenleri ve rehberlik öğretmenlerinin bir anne baba şefkati ile uzman bir öğretmen olarak çocuğu derhal korumaya alması ve gerekli sağlık ve eğitim desteklerinin çocuk ve aile için alt yapısını hazırlaması gerekmektedir.

Siz Ne Yapabilirsiniz?

Çocuğun kötü muamele gördüğünü tespit ettiğiniz anda, hemen çocuğu korumak için ivedilikle eyleme geçmelisiniz çünkü çocuğun sizin yardımınıza ihtiyacı vardır!

Çocuğun kötü muamele görmesi hakkında bir şüphe oluştuğu durumda, daha fazla bilgi ve gerekli talimatlar, uzman kişilere bırakılmalıdır.

Böyle bir durumda çocuğun dayak ve şiddet türlerinden korunması için;

Emniyet Teşkilatı (polis),

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

Aile ve Çocuk Sağlığı ile ilgili birimler ile ivedilikle temasa geçilmelidir.

Bu tür kurumlarla iletişime geçip ihbarda bulunulduğunda özlük ve iletişim bilgilerinizi saklı tutma hakkına sahipsiniz.

Bu nedenle ilerleyen süreçte hiç bir sorun ile karşılaşma durumunuz olmayacağı gibi bir çocuğun yaşamını kurtaran sorumluluk sahibi iyi bir insan olarak mutlu bir yaşam sürmenize katkı sağlayacaksınız.

Bir sonraki yazıda çocuğun cinsel (seksüel saldırı ve kötü muameleye maruz kalması konusunu okuyabilirsiniz.

Konu hakkında diğer yazıları daha önce yayınlayan ilgili yazılardan takip edebilirsiniz.