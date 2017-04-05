"Çok şey mi istiyoruz ya, CB hepimizin CB olsun" diyen CHP'li Engin Altay'ı tebrik ederim...

Oğuz Güler

CHP gurup başkan vekili Engin Altay Teketek'te Fatih Altaylı'da 4.4.2017 salı günü saat 22.17 de başlıktaki cümleyi sarf edince bu yazıyı yazma gereği hissettim. Fatih Altaylı'yı tebrik ederim tam ve tarafsız, gerektiğinde hükumetide savunur sorular sorarak güzel bir program sunarken Engin Altay'ın CB için "o bizimde Cumhurbaşkanımız ve biz onunla çatışmayarak, sayacağız, seveceğiz" dedikten sonra " Fatih bey çok şey mi istiyoruz CB hepimizin CB olsun" kelimesini sarf etmesinden dolayı köşemden tebrik ediyorum. Bu cümleyi "Cumhurbaşkanımız MHP'lilere, MHP'li kardeşlerim, CHP'lilere CHP'li vatandaşlarım diyerek bizi niye kardeşlikten ayırıyor bize de kardeşim demeli" mealinden sitem ederek o cümleyi sarf etmesini gerçekten doğru ve ayrışmaları azaltacak bir söylem olacak diye düşünüyorum. CB'mıza artık bu söylem gerçekten yakışır ve gerekli de... Haçlı zihniyetili AB ve ABD gerginlik sonucu karışıklık ile artık iç savaş derdinde olduğunu unutmayalım. 15 Temmuz başarılsaydı iç savada kaçınılmazdı ama elinde çakı olmayan bu millete göklerden gelen bir kararın yardım ettiği ve hainleri şaşıttığı unutulmamalı. Ama Rabbim hep yardım edecek diye bir kural yok bizi tek yürek yapacak bir büyüğümüz olmalı yoksa bu necip millet globallerce acayip millet yapılacak gibi.

Cumhurbaşkanımız Türk halkının ezilmişliğini ve ruhunu iyi okuyor ve horozlanmak bu tarafta safları sıklaştırıyor ve helal be delikanlı adam dedirttiriyor. Bunu yapsın ama CB hepimizin cumhurbaşkanı o yüzden MHP'li kardeşim diyebiliyorsa CHP'lilerede aynısını desin ve bu tarafta safları sık tutma taktiği de kendi bileceği iş.

Yeri gelince herkes devletine, milletine, MİT'e veya askerine hizmet etmek zorundadır. Devlet beyde Cevat Öndeş beyin bağlantılarının söylenti o ya MI5 olduğunu anlamadan eski dostluklarının ve devlete hizmet ettiği savıyla ona inanarak bu söylemlerin konuşulduğunu bilenleriniz vardır. Bu bağlamda söylenti gereği Devlet bey belki dolaylı olarak şu anki sıkıntıları iyi okuyan yabancı bir devlet aklının C... beyi zor bir dönemde Referandum makasına sürükleyerek Reisi ve partisini sıkıntıya bilmeden soktu söylentisi yüzünden CB işe çok asılırken halkı çok gerdiği savını Engin bey bizi de kucakla kucakladıktan sonra künde attırma ve hepimizin babası ol diye sitem etmesine hem üzüldüm hem sevindim. Üzüldüm çünkü aferin Engin beye ki bunu yürekten istiyor gibiydi ve samimi olduğu için üzüldüm. Sevindim ki CHP de aklıselim bir adam var ve şu şarlatan Muharrem İnce'yi sevsem de devlet adamı ehli ne onda ne KK'da ne de diğerlerinde yokkenEngin beyde bu asaletin olması çok sevindirici. Keşke % 75'i alevi olan CHP üst delegesi genel başkanlığı ya Engin Beye, ya Deniz beye tevdi edebilse bu ülke çok ciddi rahatlar.

Beyler Evet çıksın Hayır çıksın biz necip bir milletiz ve bizi bizden ne iktidar ne muhalefet kardeşlikten azat edemeyecek. Biz kürdü, türkü, alevisi, sunnisi, çerkezi, arabı şarabı ile hain ABD'nin ve haçlı zihniyetine teslim olmayacağız. Gerçi bu referandum işine bu ara gerek yoktu. Sonbaharda olsa iyiydi ve şimdi 5 kasımda ne çıkarsa çıksın erken seçim var ve referandumu ve seçimi son kez MHP ile seçime girecek iktidar kazanacak ama 2018 de ekonomik kriz TUDEM devreye girmezse iktidar ekonominin bozulması yüzünden ve sosyal rahatsızlıklarının önümüzdeki yıl artması ile bu çok kötü ekonomi yüzünden oluşacak krizden dolayı 2019 zor ve bir sihirli değnek bulunmazsa iktidarın son dönemine gidiyoruz diyebilirim. Eski yazılarımı okuyanlar iyi öngörüler yaptığımı görecektir veya 5 kasımda erken seçim olunca benim güçlü hislerimi sizde o zaman anlarsınız. Beyler TUDEM 3 yıl önce başarılabilseydi AB ve Rus katılımcılarının şu anın 5 katı olacağı kesindi. Şimdi ben bile AB ile 16 nisandan sonra aşırı gerginlik devam ederse TUDEM Avrupadan beklediğim katılımı yarıya indirecek gibi. Ama başka çıkış yollarım var ve bende çareler tükenmez.