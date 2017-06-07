ÇÖP DİYE ATTIKLARIMIZ !!

Dünya'da bir çok bitkisel atık yakılmakta, çöpe atılmakta ya da insan sağlığına zarar verecek şekilde doğaya bırakılmaktadır.
Oysa dünya da organik tarım büyük ilgi görmekte, ülkemizde ise yerel tohum çalışmaları ile birlikte organik gübre, doğal ilaçlama yapılması için büyük çaba harcanmaktadır.
Bu doğal gübrelerden en çok ilgi görenlerden biri de Kırmızı solucan gübresidir.
Kırmızı solucan gübresi dünyada ki en faydalı organik gübre olduğu kadar aynı zamanda önemli bir toprak düzenleyicidir.
Fethiye Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, üyelerimiz ve üreticilerimizle birlikte "SOLUCAN GÜBRESİ, KOMPOST GÜBRE YAPIMI VE KULLANIMI " konusunda verimli bir eğitim çalışması yapıldı.
Üreticilerin, ekim yaptıkları alanlarda kullanmak üzere, kırmızı solucan gübresi yetiştirmek için neler yapmaları gerektiği gönüllü uzmanlarca uygulamalı olarak anlatıldı. Hem ucuz, hatta masrafsız olarak elde edilebilecek bu gübreyi sağlamak için, yiyecek atıklarının nasıl kullanılacağı bilgisi verildi.
Her gün tükettiğimiz yiyeceklerin atıkları, solucan gübresi üretiminde değerlendirilip, kolayca kullanılabilir olması açısından üreticilerin topraklarını daha verimli hale getirerek, sağlıklı ve bol ürün elde etmelerine yardımcı olacaktır.
Kırmızı solucan gübresi yetiştirmek için, özellikle muz kabuğu, marul, roka, havuç, elma, armut, lahana, yumurta kabuğu ve çay posasının en etkili atıklar olduğunu,
Et, peynir, süt, yumurta içi, narenciye atıkları, soğan, sarımsak, biber, hamur işlerinin ise Kırmızı solucanlarını etkilemediğini,
(Limon, portakal gibi narenciyeler asit içerdiğinden, solucanlar etçil olmadıkları için et yemezler ve hamur işlerinden hoşlanmazlar.)
üreticilerimizle birlikte, uygulamalı olarak gördük.
Her gün tükettiğimiz çeşitli ürünlerin, atıklarının aslında birer çöp olmadığını, çöpe attığımız her atığın mutlaka doğa da başka bir canlının yaşamı için faydalı olduğunu unutmamalıyız.
Bilinçli üretici, doğru işlenen toprak, bilinçli üretim, sağlıklı toplum ve sağlıklı gelecek demektir...
Geleceğimizi çöpe atmayalım...
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