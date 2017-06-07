ÇÖP DİYE ATTIKLARIMIZ !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Dünya'da bir çok bitkisel atık yakılmakta, çöpe atılmakta ya da insan sağlığına zarar verecek şekilde doğaya bırakılmaktadır.

Oysa dünya da organik tarım büyük ilgi görmekte, ülkemizde ise yerel tohum çalışmaları ile birlikte organik gübre, doğal ilaçlama yapılması için büyük çaba harcanmaktadır.

Bu doğal gübrelerden en çok ilgi görenlerden biri de Kırmızı solucan gübresidir.